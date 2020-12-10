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Германия ударила по себе санкциями против России
10 декабря 2020, 11:05 • 97 • Политика
Ожидаемого результата принятые Берлином ограничения не принесли
Введенные Германией против России санкции провалилились. Такое мнение выразили парламентарии бундестага.
Ожидаемого результата принятые Берлином ограничения не принесли. Решение разорвать отношения с соседней страной, которые необходимо развивать, депутат от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал "глупейшим". Его следует поскорее отменить, отметил он в беседе с корреспондентом телеканала "360".
Нужно восстановить испорченные связи. А также приложить усилия, чтобы наладить сотрудничество с РФ, добавил парламентарий, передает "Общественная служба новостей".
Провальной считает санкционную политику ФРГ и спикер фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель. По его словам, от принятых Берлином ограничений пострадали и Россия, и Германия, причем немецкая экономика не последнюю очередь.
К тому же только с помощью РФ можно добиться стабильности безопасности в Европе. Эта страна – самая крупная из соседей ФРГ, и Берлину нужно развивать связи с Москвой, подчеркнул он. Представители партии "Альтернатива для Германии" собираются побывать в России с целью наладить диалог, сообщил депутат RT DE.
По данным исследования торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа Европа из-за своих санкций против России ежегодно теряет €21 миллиард. Только Германия вследствие рестрикций недополучает €5,45 млрд в год.
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