Германия связывает своё будущее с ростом военного могущества

«Между Америкой Трампа и Россией Путина»
Как сообщило американское издание Defense News, Берлин завершает переговоры с компаниями Lockheed Martin и MBDA о контракте на покупку противоракетной системы ПРО TLVS, чтобы заменить стареющие системы Patriot. Германия, пишет итальянская газета Giornale, обновляет ракетное вооружение, чтобы подтвердить свою лидирующую роль в Европе. Наблюдатели связывают это с объявлением Дональда Трампа о выводе с территории ФРГ части американского военного контингента.
В 1945 году после полной и безоговорочной капитуляции Германии она вообще была лишена права иметь вооружённые силы, но запрет продержался всего десять лет. В 1955 году у ФРГ вновь появилось министерство обороны, страна вступила в НАТО и начала вооружаться. Делалось это постепенно, чтобы не раздражать ни партнёров по альянсу, ни СССР.
По мере укрепления экономического могущества Германии росли и её претензии на превращение в передовую военную державу. Как сообщает Deutsche Welle, в прошлом году военный бюджет Германии увеличился на 10% – крупнейшее увеличение среди 15 стран с самыми большими военными расходами – и достиг почти 50 миллиардов долларов. К 2024 году военные расходы Германии составят более $63 млрд, а к 2031 году – более $90 млрд. Это значительно больше, чем тратит на оборону Россия.
Недавно министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, выступая в Университете бундесвера (что-то вроде академии Генштаба), произнесла знаменательные слова: «Самостоятельная Германия возникнет одновременно с немецкой армией».
С 1955 года бундесвер участвовал людскими и материальными ресурсами в 39 международных военных миссиях – Косово, Ливан, Камбоджа, Сомали, Восточный Тимор, Западная Сахара, Судан, Мали. Немцы принимали участие в европейских операциях в Средиземном море, в Югославии, в международной инициативе против пиратов в районе Африканского Рога.
Сегодня немецкие офицеры обучают курдские отряды пешмерга на северо-востоке Ирака. Германия направляет в Ирак и оружие, несмотря на то что законодательство ФРГ запрещает экспорт оружия в районы военного противостояния.
Канцлер Меркель добилась от бундестага одобрения её идеи оказания военной поддержки возглавляемой американцами международной коалиции в Сирии, куда были отправлены шесть истребителей германских ВВС, самолёт-дозаправщик и фрегат ВМФ. В сирийском конфликте уже приняли участие около 1200 немецких военнослужащих. Поддержала Меркель и идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании европейской армии.
Ещё два с половиной года назад The Washington Post отмечала, что президенту США Дональду Трампу стоит быть осторожнее со своими желаниями переложить «часть оборонного бремени» на союзные страны. По мнению WP, «после ужасов нацизма» немцы отвергли милитаризм, но сегодня, находясь «между Америкой Трампа и Россией Путина», они чувствуют себя не очень защищенными и пересматривают своё отношение к военным расходам. Американское издание приводило и слова подполковника Торстена Штефана из размещённого в Литве немецкого военного контингента: «Г-н Трамп говорит …что нам следует стать более независимыми; что ж, может быть, мы и станем».