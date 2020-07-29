Германия связывает своё будущее с ростом военного могущества

«Между Америкой Трампа и Россией Путина»

Как сообщило американское издание Defense News, Берлин завершает переговоры с компаниями Lockheed Martin и MBDA о контракте на покупку противоракетной системы ПРО TLVS, чтобы заменить стареющие системы Patriot. Германия, пишет итальянская газета Giornale, обновляет ракетное вооружение, чтобы подтвердить свою лидирующую роль в Европе. Наблюдатели связывают это с объявлением Дональда Трампа о выводе с территории ФРГ части американского военного контингента.

В 1945 году после полной и безоговорочной капитуляции Германии она вообще была лишена права иметь вооружённые силы, но запрет продержался всего десять лет. В 1955 году у ФРГ вновь появилось министерство обороны, страна вступила в НАТО и начала вооружаться. Делалось это постепенно, чтобы не раздражать ни партнёров по альянсу, ни СССР.

По мере укрепления экономического могущества Германии росли и её претензии на превращение в передовую военную державу. Как сообщает Deutsche Welle, в прошлом году военный бюджет Германии увеличился на 10% – крупнейшее увеличение среди 15 стран с самыми большими военными расходами – и достиг почти 50 миллиардов долларов. К 2024 году военные расходы Германии составят более $63 млрд, а к 2031 году – более $90 млрд. Это значительно больше, чем тратит на оборону Россия.

Недавно министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считают преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, выступая в Университете бундесвера (что-то вроде академии Генштаба), произнесла знаменательные слова: «Самостоятельная Германия возникнет одновременно с немецкой армией».

С 1955 года бундесвер участвовал людскими и материальными ресурсами в 39 международных военных миссиях – Косово, Ливан, Камбоджа, Сомали, Восточный Тимор, Западная Сахара, Судан, Мали. Немцы принимали участие в европейских операциях в Средиземном море, в Югославии, в международной инициативе против пиратов в районе Африканского Рога.

Сегодня немецкие офицеры обучают курдские отряды пешмерга на северо-востоке Ирака. Германия направляет в Ирак и оружие, несмотря на то что законодательство ФРГ запрещает экспорт оружия в районы военного противостояния.

Канцлер Меркель добилась от бундестага одобрения её идеи оказания военной поддержки возглавляемой американцами международной коалиции в Сирии, куда были отправлены шесть истребителей германских ВВС, самолёт-дозаправщик и фрегат ВМФ. В сирийском конфликте уже приняли участие около 1200 немецких военнослужащих. Поддержала Меркель и идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании европейской армии.