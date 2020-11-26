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Германия стала "локомотивом" агрессии в Европе - Лавров

26 ноября 2020, 16:10  •  83 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Немецкие власти в открытую стали выражать свои русофобские взгляды
Глава МИД РФ Сергей Лавров на сегодняшнем брифинге в Минске жестко раскритиковал внешнеполитический курс Берлина, объявив, что власти ФРГ стали "локомотивом агрессии" на европейском континенте, а министр иностранных дел страны Хайко Маас в открытую проявляет свою русофобию.
"Странно, что Германия из всех стран решила в последнее время выступать таким локомотивом достаточно агрессивных походов в том, что касается государств, которые не входят в НАТО и в Европейский союз", – цитирует РИА "Новости" Лаврова.
Также он вспомнил недавнее выступление Хааса на представлении программы председательства ФРГ в Комитете министров иностранных дел Совет Европы. Инстанцию Берлин будет возглавлять с ноября 2020-го по май 2021 года.
По словам нашего министра, немец презентовал свою программу "в неприемлемой тональности". Лавров назвал выступление Мааса грубым и недипломатичным, в котором было много "русофобских заявлений". Причем и в адрес Белоруссии, и в отношении России. Германский министр бездоказательно сыпал "русофобскими" обвинениями по целому ряду регионов: по Крыму, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью, Юго-Востоку Украины.
"И достаточно странно он высказывался и о достижении договоренности по Нагорному Карабаху", – подчеркнул глава российской дипломатии.
Ранее на этом совместном брифинге по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем Лавров отметил, лидеры США и других стран НАТО и ЕС перестали скрывать свое стремления оказать влияние на ситуацию в России и Белоруссии под видом "продвижения демократии" .

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