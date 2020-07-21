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Германия стала беспомощной из-за "Северного потока - 2"

21 июля 2020, 01:00  •  93 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Противники строительства российской трубы в ФРГ объявили, что проект для Берлина становится катастрофой
Власти Германии ничего не могут предложить в качестве ответного шага в случае введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2", которые напрямую коснутся европейских участников проекта. В данном вопросе немцы оказались в полной изоляции. Об этом заявила депутат бундестага от партии зеленых Клаудия Мюллер.
Так она отреагировала на ответ Федерального министерства экономики на запрос ее соратников по поводу того, есть ли у руководства страны какой-либо план в отношении рестрикций США. В германском ведомстве сообщили, что штрафные меры в адрес Вашингтона лишь обсуждаются с другими странами-членами ЕС, а также с Европейской службой внешних связей и Еврокомиссией, однако пока никакого решения нет, пишет Bild.
"В настоящее время никаких собственных контрмер не планируется", – говорится в конце ответного письма зеленым.
Для Мюллер это признак не только того, насколько "беспомощным" выглядит правительство страны, но и того, насколько Германия изолировала себя в Европе из-за "СП – 2". При этом сами зеленые принципиально выступили против американских "санкций такого рода".
По ее мнению, в вопросе строительства данного газопровода власти учитывали только национальные интересы ФРГ и очутились в безвыходной ситуации. После того, как Берлин в одиночку поддержал трубопровод "Газпрома", "ни одна европейская страна-партнер больше не хочет садиться в одну лодку с Германией", считает Мюллер.
Она подчеркнула, что теперь "СП – 2" превратился "во внешнеполитическую катастрофу" для немцев.
В свою очередь, сопредседатель партии зеленых Анналена Баербок выступила против реализации проекта по экологическим причинам. С ее точки зрения, энергетическая политика ЕС должны быть направлена против использования ископаемых источников энергии. Кроме того, Берлину нужна такая политика в данной сфере, "которая не будет зависеть ни от России, ни от США", отметила Баербок.
Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус заявила, что, если Германия продолжит защищать российскую трубу, против компаний, участвующих в реализации проекта, будут приняты санкции. "Независимо от того, из какой они страны", – пугала европейцев американка.
На эти угрозы глава МИД ФРГ Хайко Маас ответил в резкой форме. Он напомнил заокеанским партнерам, что "европейская энергетическая политика делается в Европе, а не в Вашингтоне" И отверг экстерриториальные санкции. А руководитель профильной ассоциации Восточный комитет немецкой экономики Оливер Гермес и вовсе назвал штатовские рестрикции вымогательством.

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