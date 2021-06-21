Германия спровоцировала дипломатический скандал из-за "радужного" парада

Фотографиями дипломатов с флагами на параде поделился посол ФРГ Арндт Фрейтаг фон Лорингховен.

Парад представителей нетрадиционной ориентации прошёл 19 июня в Польше. В нём участвовали сотрудники посольства Германии. В своём микроблоге посол ФРГ Арндт Фрейтаг фон Лорингховен лично поделился фотографиями с мероприятия: на них изображены дипломаты с радужными флагами. Он подписал фото: "За толерантность и против дискриминации".

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк неоднозначно отреагировал на это в своём Твиттере.

"Понимаю, что присутствуете на параде с толерантным лозунгом "***ь ПиС" (правящая в Польше партия "Право и справедливость", выступающая против пропаганды гомосексуализма – ред.) на устах. Поздравляем вас с пониманием и знанием Венской конвенции. Несомненный вклад в польско-германские отношения", - написал он.

Нецензурный лозунг часто употребляют либералы Польши относительно правящей партии.

Посол ФРГ никак не отреагировал на высказывание Шинковского вель Сенка.