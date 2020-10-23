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Германия снизила уровень доверия в Европе: Минобороны России отчитало Берлин за ядерные учения НАТО

23 октября 2020, 18:55  •  65 • Политика
Министерство обороны России отчитало Берлин за участие в учениях НАТО, во время которых отрабатывалось применение ядерного оружия США. В ведомстве отметили, что подобными действиями Германия снижает уровень доверия в Европе.
В пятницу Минобороны РФ пригласило атташе по вопросам обороны, который работает в посольстве ФРГ в Москве. Иностранному дипломату напомнили, что участие неядерной страны в ядерных учениях НАТО является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряжённости по линии соприкосновения Россия - НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе", - говорится в сообщении.
Ранее Германия задействовала военнослужащих и военную авиацию для учений НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard. В ходе учений Североатлантический альянс отрабатывал сценарии, в рамках которых планируется применение тактического ядерного оружия США.
Отметим, что на днях Соединённые Штаты выдвинули России условие. Вашингтон потребовал, чтобы Москва заморозила весь свой ядерный арсенал. Только в этом случае Америка согласна подписать соглашение о продлении договора СНВ-3, который сдерживает гонку наступательного вооружения.

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