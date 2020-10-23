Германия снизила уровень доверия в Европе: Минобороны России отчитало Берлин за ядерные учения НАТО

В пятницу Минобороны РФ пригласило атташе по вопросам обороны, который работает в посольстве ФРГ в Москве. Иностранному дипломату напомнили, что участие неядерной страны в ядерных учениях НАТО является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряжённости по линии соприкосновения Россия - НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе", - говорится в сообщении.

Ранее Германия задействовала военнослужащих и военную авиацию для учений НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard. В ходе учений Североатлантический альянс отрабатывал сценарии, в рамках которых планируется применение тактического ядерного оружия США.

Отметим, что на днях Соединённые Штаты выдвинули России условие. Вашингтон потребовал, чтобы Москва заморозила весь свой ядерный арсенал. Только в этом случае Америка согласна подписать соглашение о продлении договора СНВ-3, который сдерживает гонку наступательного вооружения.