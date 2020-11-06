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Германия скрыла информацию об отравлении Навального, провалив операцию
06 ноября 2020, 15:50 • 316 • Политика
Вся операция по так называемому отравлению Алексея Навального была провалена немецкой же стороной. Представители Германии не смогли ответить ни на один из вопросов Генеральной прокуратуры России, в том числе скрыв сведения о якобы обнаруженном яде. Словом, полный ноль, а не ответ на запрос.
Генеральная прокуратура России получила ответ на запрос об инциденте с основателем ФБК Алексеем Навальным из Германии. Ранее немецкие политики заявили, что обладают информацией об отравлении Навального, однако в течение нескольких месяцев на запрос российских представителей так называемые партнёры не отвечали. Генпрокуратура надеялась на содействие, особенно в условиях, когда Германия стала требовать от русских расследования инцидента.
Итак, запрос Россия направила 27 августа. Затем дублировала его ещё трижды. Всего до 28 сентября было направлено четыре запроса, и только теперь немцы решились дать ответ. Но... в документе авторы не дали никакой информации.
"Ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны", - подчеркнул официальный представитель наздорного ведомства Андрей Иванов.
Прокуроры надеялись получить от Германии общие разъяснения по делу и, самое главное, информацию о веществе, которое, по словам немецких политиков, было обнаружено при обследовании Навального. В том числе предполагалось, что немецкая сторона расскажет о химическом составе так называемого яда. Ничего подобного в тексте ответа на запрос не было. Таким образом, в прокуратуре сделали вывод, что их просьбы остались без ответа.
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