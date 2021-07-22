Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "Северному потоку - 2"

Политический обозреватель "Первого русского" Андрей Перла считает, что Германия и США подготовили для Украины унизительную подачку. Он прокомментировал нюансы сделки по "Северному потоку - 2". Известный эксперт по внешней политике объяснил, что Штаты реально могут дать Украине.

Андрей Перла отметил, что прогноз Царьграда полностью оправдался.

Соглашение США и Германии по "Северному потоку - 2" - это слегка замаскированная громкими словами капитуляция, - считает политический обозреватель.

В соглашении говорится: "Россия не сможет использовать газ как оружие" и "Если что, Берлин примет меры". Это означает, что Германия замёрзнет, а значит, будет покупать газ самым простым и доступным способом вне зависимости от того, что об этом думают США.

По мнению Перлы, Соединённые Штаты с этим смирятся, так как у них нет способов помешать Германии.

"Разве что сделать хорошую мину при плохой игре – пообещать, "если что", контактировать с Украиной и Польшей", - подчеркнул эксперт.

Он также упомянул о 200 миллионах евро, которые США приказали Германии выделить Украине в качестве компенсации за потерю газового транзита.

Это даже не смешно. Если бы у Украины оставалась гордость, там сказали бы, что это унизительно. Но сказать такое там тоже некому, - отметил Перла.

Политический обозреватель "Первого русского" полагает, что в политике США и НАТО всё как обычно: очень много слов о победе, очень много угроз и очень мало возможностей хоть кого-то обмануть насчёт этой гипотетической победы.

Ситуацию также прокомментировал эксперт по внешней политике Алексей Наумов. По его мнению, Джо Байден оказался для отношений России и США лучшим вариантом, нежели Дональд Трамп.

"Если бы Трамп потребовал от Украины "не шуметь по поводу сделки США с Германией по "Северному потоку - 2", это стало бы поводом и для обвинений, и для санкций, и, возможно, для новых расследований его "связей с Россией". Не было бы и встречи в Женеве. Иными словами, токсичность Дональда Трампа нивелировала всю его "пророссийскость", - считает Наумов.

Он объяснил, что теперь становится ясен тот объём американской помощи, на который может реально рассчитывать Киев.