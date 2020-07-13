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Германия решила ударить санкциями по России за "кибератаку"

13 июля 2020, 05:00  •  27 • Политика
Германия решила ударить санкциями по России за "кибератаку", которую якобы организовали русские хакеры.
В начале июля власти Германии призвали Евросоюз рассмотреть вопрос о введении новых санкций против России. В качестве повода называется кибератака, от которой пострадал бундестаг в 2015 году.
Как передаёт Deutsche Welle, немецкие парламентарии ссылаются на материалы спецслужб. Если инициатива будет поддержана, то это станет первым случаем введения санкций за действия хакеров.
В мае 2020 года стало известно о том, что немецкие правоохранители объявили в международный розыск гражданина России Дмитрия Бадина. Его называют причастным к кибератаке.
Российская сторона отрицает все обвинения. В Кремле также подчеркнули, что не в курсе, откуда немцы получили информацию о возможной связи Бадина с ГРУ.

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