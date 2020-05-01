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Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
01 мая 2020, 17:10 • 275 • Политика
Причиной стало невыполнение российской стороной одного из законов ФРГ
Германия решила вмешаться в строительство "Северного потока – 2". Немцы решили усложнить и без того непростую задачу, отказав российской стороне в выведении проекта из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на документ, предоставленный европейским регулятором.
В качестве обоснования для подобных мер в Германии уверяют, что СП-2 не выполняет условия закона об энергетическом хозяйстве ФРГ. Именно поэтому от соблюдения общеевропейского законодательства его освободить не могут.
Ответа на директиву на Западе ждут до 8 мая. После этого обязуются оперативно огласить свое решение.
Строительству газопровода мешают далеко не в первый раз. Иногда и вовсе создается впечатление, что большинству стран реализация проекта солоно пришлась. Активно старается приостановить создание трубопровода Украина. Из Киева регулярно доносятся угрозы о том, что строительство будет заторможено, ведь в случае возведения СП-2 газотранспортная система Незалежной останется не у дел.
Не все ладно и между корпорациями, которые занимаются реализацией проекта. В СМИ появилась информация о том, что даже у достроенного "Северного потока – 2" будут проблемы. Ему придется искать нового отечественного поставщика топлива.
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