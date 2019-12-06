Германия, разочарованная Америкой. Сближение ФРГ и России • 125 • Аналитика

В Европе растут пророссийские настроения, причем лидирует по их уровню Германия. В ФРГ не менее половины населения выступает за то, чтобы освободиться от диктата США и убрать с территории страны американские войска. При этом 54% немцев — за сближение с Россией.



Пророссийский крен Берлина

Если говорить об отношениях между Россией и европейскими странами, то с Германией они складываются куда более благополучно, чем со многими государствами бывшего социалистического лагеря. Хотя Ангела Меркель регулярно выступает с критикой внешнеполитического курса Путина, а Берлин в 2014 году поддержал антироссийские санкции, тем не менее, несмотря на жесткую позицию США, Германия однозначно приняла решение по «Северному потоку-2». И дело не только в экономической выгоде или энергетической зависимости. Просто, оправившись после окончившейся 75 лет назад войны, немцам хочется быть более самостоятельными и проводить внешнюю политику в своих интересах, а не плестись за Вашингтоном.







«Северный поток-2» — самое наглядное свидетельство поражения США в Европе. Американской элите так и не удалось уговорить европейских партнеров отказаться от строительства газопровода, а ведь его запуск очень сильно ударит по американским интересам в Европе – и по политическим, и по экономическим, поскольку, во-первых, энергетическое сотрудничество с Россией возрастет, а во-вторых – американский сжиженный природный газ не будет поступать в Европу в столь глобальных масштабах, о которых мечтали в Вашингтоне.





Проамериканская либеральная пресса Германии очень негативно оценивает общественные настроения в стране. Еще бы – лишь 3% опрошенных представителей немецких компаний выступает против строительства СП-2, а остальные настаивают на необходимости развития более тесных связей с Россией. Что же касается населения Германии в целом, то за дружбу с Москвой – 54% немцев.



Эти цифры свидетельствуют о том, что в целом общественное мнение в ФРГ, несмотря на массированную пропаганду, настроено куда лучше к России, чем даже германское руководство. Хотя либеральная пресса, конечно, не забывает обвинить во всем действующие власти страны, подчеркивая, что им выгоднее вести бизнес с Россией, чем заботиться о повышении обороноспособности либерального миропорядка.



Но этот либеральный миропорядок – суть соблюдение интересов США и превращение европейских стран в американских вассалов. Естественно, что ни немцам, ни французам такой расклад не нравится. Тем более, что Германия – государство с великой историей, культурой и не в менталитете немцев следовать в чьем-то охвостье, в отличие от некоторых соседей ФРГ с востока.



Немцы за вывод американских войск

Одна из главных проблем в отношениях между США и Германией – присутствие на территории ФРГ американских войск. Именно в Германии дислоцируется самый многочисленный в Европе контингент американских военнослужащих. Более 30 тысяч человек – это не шутки: сухопутные войска, авиация, ракетчики. В Германии американские войска находятся 75 лет – после того, как пал Третий Рейх.



Первоначально присутствие американских войск в Германии, как и войск других стран – участниц антигитлеровской коалиции объяснялось потребностью в предотвращении нацистского реванша. Но практически сразу после войны смысл военного присутствия свелся к противостоянию СССР и социалистическому лагерю. В ГДР стояли советские войска, в ФРГ – американские. Но затем Россия свои войска из Восточной Германии вывела, а американцы Россию обманули и выводить войска из ФРГ не стали.



Для Пентагона военное присутствие в Германии выгодно сразу по нескольким причинам. Первая – сохраняющееся и даже нарастающее противостояние с Россией. Вторая – стратегическое положение многих военных баз, которые используются, к примеру, для логистических нужд американских войск в Ираке, Афганистане, Сирии. Третья – сохранение контроля над Германией и Европой в целом: военное присутствие наглядно показывает Берлину, кто подлинный хозяин в регионе.



В последнее время американское руководство настаивает на увеличении расходов европейских государств на содержание размещающихся на их территориях войсковых частей и военных баз вооруженных сил США. То есть, не Америка должна платить за военное присутствие в этих странах, а сами страны платить Вашингтону за то, что он их якобы защищает.



Германия – один из постоянных объектов упреков со стороны американского руководства в том, что Берлин якобы жалеет деньги на повышение обороноспособности. В действительности германское руководство просто не понимает, зачем стране наращивать траты на американские войска, поэтому и не особо беспокоится по поводу сохранения военного присутствия США.







Современная Германия все же не Польша или не Латвия. Русофобия в Германии хоть и присутствует, но находится на куда меньшем уровне и не имеет такого пещерного характера. Это для Прибалтики военное присутствие США рассматривается в духе культов карго, что, мол, американцы осчастливливают Латвию, Литву или Эстонию своей военной помощью. В Германии куда более здравое отношение к американским военным базам на своей территории.



Вместе с тем, в Германии весьма обеспокоены и наращиванием американского военного присутствия в Восточной Европе. В Берлине справедливо полагают, что американские военные базы, особенно с размещенными на ними средствами ПРО, становятся привлекательной мишенью для российских ракет.



Россия, действуя в превентивных целях, будет увеличивать численность и улучшать вооружение своих соединений, расположенных вблизи западных границ страны. А это – новая гонка вооружений. И в Германии прекрасно понимают, что ничем хорошим для страны, как и для ее соседей, конкуренция США и России в военной сфере не закончится.



Согласно тому же опросу, 48% немцев убеждены, что американские войска полностью или хотя бы частично должны быть выведены с территории Германии. Несмотря на то, что таких эксцессов, какие имели место на Окинаве в Японии, где также размещаются американские войска, в Германии не было, многие немцы считают, что их страна не должна быть наводнена иностранными военнослужащими.



Американская демагогия о том, что US Army в Германии дескать защищает немцев от потенциальной угрозы со стороны международного терроризма и России, более не воспринимается всерьез большинством населения страны. Более половины немцев убеждены, что Европа в состоянии и должна самостоятельно решать вопросы своей обороны и безопасности.



Лишь 22% немцев полагаются на ядерное оружие США как на средство обезопасить Германию и Европу в целом от ядерного оружия России или Китая. Куда больше (40%) тех немцев, кто предпочел бы воспользоваться ядерным щитом соседней Франции. Немцы считают, что европейские страны могли бы более эффективно обеспечивать свою безопасность, причем без накручивания противостояния с Россией и постоянной гонки вооружений.



В этом они солидаризуются с президентом соседней Франции Эммануэлем Макроном, который давно мечтает о создании общеевропейской армии, альтернативной НАТО. Если бы такая военно-политическая структура появилась бы в Европе, то Североатлантический альянс утратил бы актуальность за ненадобностью. Поэтому в США очень опасаются реализации идеи Макрона на практике и стараются запугивать европейцев российской угрозой.



Почему в Германии недовольны американской политикой? Углом головы. Литва требует, чтобы НАТО назвало Россию угрозой

Если говорить о руководстве Германии, о ведущих политических партиях страны, то у них также есть многочисленные претензии к США. Во-первых, они связаны с антироссийскими санкциями, которые являются следствием американского давления на Евросоюз. Для Германии сотрудничество с Россией очень выгодно и из-за санкций страна теряет миллиарды евро ежегодно.



Во-вторых, в Германии недовольны действиями США в Сирии, где американцы в конечном итоге бросили на произвол судьбы курдов. Кстати, именно после истории с сирийскими курдами в Европе всерьез засомневались в надежности американских союзников. Ведь судьба курдов стала наглядным примером того, как Вашингтон без зазрения совести бросил вчерашних партнеров, которых сам же вооружал, финансировал и подталкивал к более активным действиям.



Еще один проблемный момент – политика Турции. Несмотря на ухудшение отношений между США и Анкарой, американские власти не спешат принимать какие-либо серьезные меры против турецкого руководства, а в Европе действиями Эрдогана очень недовольны. И проблема не только в курдах, но и в общей политике турецкого государства, подавляющего левую оппозицию и шантажирующего Европу открытием границ для сирийских беженцев и мигрантов из менее благополучных стран Востока. Сотрудничество США с авторитарными монархиями Аравийского полуострова также симпатий у немецких политиков не вызывает.



В-третьих, США очень негативно относятся к развитию связей между Евросоюзом и Китаем, что также не нравится многим немецким политикам и бизнесменам. Для США Китай – основной экономический конкурент, но для европейских стран это – выгодный партнер, никаких политических проблем в отношениях с которым из-за географической удаленности и отсутствия каких-то противоречий, не возникает.



Как и в случае с Россией, в отношении Китая немцы также хотят более тесных отношений. Если за укрепление связей с Россией выступает 66% немецких граждан, то за развитие связей с КНР – 60%. Как видим, общественное мнение настроено явно не в пользу США, а германскому правительству учитывать настроения основной массы своих граждан все же придется.



Изменения в политике Германии и, главное, в настроениях большинства немцев прекрасно улавливают в США. Поэтому Вашингтон и развивает новые партнерские отношения в Европе, а американские дипломаты угрожают Берлину, что если немцы не будут платить, то военные базы переместятся в Польшу и страны Прибалтики.





В обозримом будущем можно предположить, что Германия, а также Франция и Италия будут еще больше дистанцироваться от Соединенных Штатов. В свою очередь, Вашингтон переориентируется на развитие военно-политического сотрудничества со странами Восточной Европы – Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Украиной, Румынией.



Однако у США возникнет главная проблема – за чей счет финансировать военное сотрудничество с восточноевропейскими государствами. Пока функционирует блок НАТО, финансовые вопросы удается частично перекладывать на Германию и Францию, но самостоятельно Латвия, Литва или Эстония, не говоря уже об Украине, их не решат.



В любом случае, экономические отношения между Россией и Германией сегодня крепки и в перспективе будут только развиваться. Сейчас в интересах двух стран – освободиться от порочных санкций, наращивать экономическое сотрудничество, а вслед за торговлей неизбежно нормализуются и отношения политические.



Конечно, у России и Германии — свои видения многих проблем, в том числе и касательно будущего Европы, но надо понимать, что наши страны практически соседи, и именно нам, а не американцам, решать, какой будет Европа, как организовывать ее экономическое развитие и обеспечивать ее безопасность и оборону. В Европе растут пророссийские настроения, причем лидирует по их уровню Германия. В ФРГ не менее половины населения выступает за то, чтобы освободиться от диктата США и убрать с территории страны американские войска. При этом 54% немцев — за сближение с Россией.Если говорить об отношениях между Россией и европейскими странами, то с Германией они складываются куда более благополучно, чем со многими государствами бывшего социалистического лагеря. Хотя Ангела Меркель регулярно выступает с критикой внешнеполитического курса Путина, а Берлин в 2014 году поддержал антироссийские санкции, тем не менее, несмотря на жесткую позицию США, Германия однозначно приняла решение по «Северному потоку-2». И дело не только в экономической выгоде или энергетической зависимости. Просто, оправившись после окончившейся 75 лет назад войны, немцам хочется быть более самостоятельными и проводить внешнюю политику в своих интересах, а не плестись за Вашингтоном.«Северный поток-2» — самое наглядное свидетельство поражения США в Европе. Американской элите так и не удалось уговорить европейских партнеров отказаться от строительства газопровода, а ведь его запуск очень сильно ударит по американским интересам в Европе – и по политическим, и по экономическим, поскольку, во-первых, энергетическое сотрудничество с Россией возрастет, а во-вторых – американский сжиженный природный газ не будет поступать в Европу в столь глобальных масштабах, о которых мечтали в Вашингтоне.Проамериканская либеральная пресса Германии очень негативно оценивает общественные настроения в стране. Еще бы – лишь 3% опрошенных представителей немецких компаний выступает против строительства СП-2, а остальные настаивают на необходимости развития более тесных связей с Россией. Что же касается населения Германии в целом, то за дружбу с Москвой – 54% немцев.Эти цифры свидетельствуют о том, что в целом общественное мнение в ФРГ, несмотря на массированную пропаганду, настроено куда лучше к России, чем даже германское руководство. Хотя либеральная пресса, конечно, не забывает обвинить во всем действующие власти страны, подчеркивая, что им выгоднее вести бизнес с Россией, чем заботиться о повышении обороноспособности либерального миропорядка.Но этот либеральный миропорядок – суть соблюдение интересов США и превращение европейских стран в американских вассалов. Естественно, что ни немцам, ни французам такой расклад не нравится. Тем более, что Германия – государство с великой историей, культурой и не в менталитете немцев следовать в чьем-то охвостье, в отличие от некоторых соседей ФРГ с востока.Одна из главных проблем в отношениях между США и Германией – присутствие на территории ФРГ американских войск. Именно в Германии дислоцируется самый многочисленный в Европе контингент американских военнослужащих. Более 30 тысяч человек – это не шутки: сухопутные войска, авиация, ракетчики. В Германии американские войска находятся 75 лет – после того, как пал Третий Рейх.Первоначально присутствие американских войск в Германии, как и войск других стран – участниц антигитлеровской коалиции объяснялось потребностью в предотвращении нацистского реванша. Но практически сразу после войны смысл военного присутствия свелся к противостоянию СССР и социалистическому лагерю. В ГДР стояли советские войска, в ФРГ – американские. Но затем Россия свои войска из Восточной Германии вывела, а американцы Россию обманули и выводить войска из ФРГ не стали.Для Пентагона военное присутствие в Германии выгодно сразу по нескольким причинам. Первая – сохраняющееся и даже нарастающее противостояние с Россией. Вторая – стратегическое положение многих военных баз, которые используются, к примеру, для логистических нужд американских войск в Ираке, Афганистане, Сирии. Третья – сохранение контроля над Германией и Европой в целом: военное присутствие наглядно показывает Берлину, кто подлинный хозяин в регионе.В последнее время американское руководство настаивает на увеличении расходов европейских государств на содержание размещающихся на их территориях войсковых частей и военных баз вооруженных сил США. То есть, не Америка должна платить за военное присутствие в этих странах, а сами страны платить Вашингтону за то, что он их якобы защищает.Германия – один из постоянных объектов упреков со стороны американского руководства в том, что Берлин якобы жалеет деньги на повышение обороноспособности. В действительности германское руководство просто не понимает, зачем стране наращивать траты на американские войска, поэтому и не особо беспокоится по поводу сохранения военного присутствия США.Современная Германия все же не Польша или не Латвия. Русофобия в Германии хоть и присутствует, но находится на куда меньшем уровне и не имеет такого пещерного характера. Это для Прибалтики военное присутствие США рассматривается в духе культов карго, что, мол, американцы осчастливливают Латвию, Литву или Эстонию своей военной помощью. В Германии куда более здравое отношение к американским военным базам на своей территории.Вместе с тем, в Германии весьма обеспокоены и наращиванием американского военного присутствия в Восточной Европе. В Берлине справедливо полагают, что американские военные базы, особенно с размещенными на ними средствами ПРО, становятся привлекательной мишенью для российских ракет.Россия, действуя в превентивных целях, будет увеличивать численность и улучшать вооружение своих соединений, расположенных вблизи западных границ страны. А это – новая гонка вооружений. И в Германии прекрасно понимают, что ничем хорошим для страны, как и для ее соседей, конкуренция США и России в военной сфере не закончится.Согласно тому же опросу, 48% немцев убеждены, что американские войска полностью или хотя бы частично должны быть выведены с территории Германии. Несмотря на то, что таких эксцессов, какие имели место на Окинаве в Японии, где также размещаются американские войска, в Германии не было, многие немцы считают, что их страна не должна быть наводнена иностранными военнослужащими.Американская демагогия о том, что US Army в Германии дескать защищает немцев от потенциальной угрозы со стороны международного терроризма и России, более не воспринимается всерьез большинством населения страны. Более половины немцев убеждены, что Европа в состоянии и должна самостоятельно решать вопросы своей обороны и безопасности.Лишь 22% немцев полагаются на ядерное оружие США как на средство обезопасить Германию и Европу в целом от ядерного оружия России или Китая. Куда больше (40%) тех немцев, кто предпочел бы воспользоваться ядерным щитом соседней Франции. Немцы считают, что европейские страны могли бы более эффективно обеспечивать свою безопасность, причем без накручивания противостояния с Россией и постоянной гонки вооружений.В этом они солидаризуются с президентом соседней Франции Эммануэлем Макроном, который давно мечтает о создании общеевропейской армии, альтернативной НАТО. Если бы такая военно-политическая структура появилась бы в Европе, то Североатлантический альянс утратил бы актуальность за ненадобностью. Поэтому в США очень опасаются реализации идеи Макрона на практике и стараются запугивать европейцев российской угрозой.Если говорить о руководстве Германии, о ведущих политических партиях страны, то у них также есть многочисленные претензии к США. Во-первых, они связаны с антироссийскими санкциями, которые являются следствием американского давления на Евросоюз. Для Германии сотрудничество с Россией очень выгодно и из-за санкций страна теряет миллиарды евро ежегодно.Во-вторых, в Германии недовольны действиями США в Сирии, где американцы в конечном итоге бросили на произвол судьбы курдов. Кстати, именно после истории с сирийскими курдами в Европе всерьез засомневались в надежности американских союзников. Ведь судьба курдов стала наглядным примером того, как Вашингтон без зазрения совести бросил вчерашних партнеров, которых сам же вооружал, финансировал и подталкивал к более активным действиям.Еще один проблемный момент – политика Турции. Несмотря на ухудшение отношений между США и Анкарой, американские власти не спешат принимать какие-либо серьезные меры против турецкого руководства, а в Европе действиями Эрдогана очень недовольны. И проблема не только в курдах, но и в общей политике турецкого государства, подавляющего левую оппозицию и шантажирующего Европу открытием границ для сирийских беженцев и мигрантов из менее благополучных стран Востока. Сотрудничество США с авторитарными монархиями Аравийского полуострова также симпатий у немецких политиков не вызывает.В-третьих, США очень негативно относятся к развитию связей между Евросоюзом и Китаем, что также не нравится многим немецким политикам и бизнесменам. Для США Китай – основной экономический конкурент, но для европейских стран это – выгодный партнер, никаких политических проблем в отношениях с которым из-за географической удаленности и отсутствия каких-то противоречий, не возникает.Как и в случае с Россией, в отношении Китая немцы также хотят более тесных отношений. Если за укрепление связей с Россией выступает 66% немецких граждан, то за развитие связей с КНР – 60%. Как видим, общественное мнение настроено явно не в пользу США, а германскому правительству учитывать настроения основной массы своих граждан все же придется.Изменения в политике Германии и, главное, в настроениях большинства немцев прекрасно улавливают в США. Поэтому Вашингтон и развивает новые партнерские отношения в Европе, а американские дипломаты угрожают Берлину, что если немцы не будут платить, то военные базы переместятся в Польшу и страны Прибалтики.В обозримом будущем можно предположить, что Германия, а также Франция и Италия будут еще больше дистанцироваться от Соединенных Штатов. В свою очередь, Вашингтон переориентируется на развитие военно-политического сотрудничества со странами Восточной Европы – Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Украиной, Румынией.Однако у США возникнет главная проблема – за чей счет финансировать военное сотрудничество с восточноевропейскими государствами. Пока функционирует блок НАТО, финансовые вопросы удается частично перекладывать на Германию и Францию, но самостоятельно Латвия, Литва или Эстония, не говоря уже об Украине, их не решат.В любом случае, экономические отношения между Россией и Германией сегодня крепки и в перспективе будут только развиваться. Сейчас в интересах двух стран – освободиться от порочных санкций, наращивать экономическое сотрудничество, а вслед за торговлей неизбежно нормализуются и отношения политические.Конечно, у России и Германии — свои видения многих проблем, в том числе и касательно будущего Европы, но надо понимать, что наши страны практически соседи, и именно нам, а не американцам, решать, какой будет Европа, как организовывать ее экономическое развитие и обеспечивать ее безопасность и оборону. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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