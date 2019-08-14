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Германия рассказала, сколько потеряла из-за антироссийских санкций

14 августа 2019, 20:24  •  75 • Политика
Депутат Бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍.
О том, что Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро, рассказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер. Такие колоссальные потери государство несет из-за действия антироссийских санкций.
Фронмайер также подчеркнул, что около 40 процентов всего ущерба странам Евросоюза от ограничительных мер приходится только на Берлин. Таким образом, он подвел к давно звучавшему выводу: санкции против России бьют по западным странам.
Напомним, что ЕС ввел санкции против России летом 2014 года. Причиной этому стал конфликт на Украине. Спустя некоторое время Запад решил расширить ограничения. В последний раз, то есть буквально в начале этого лета, Совет ЕС продлил действие ограничительных мер, они будут действовать до 2019 года.
«Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех, - говорит Фронмайер в интервью «Известиям». - Ежемесячно мы теряем 618 миллионов евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?»
Теряя миллионы евро
Вслед за Германией высказались и в Австрии. Бизнес недоволен введёнными в отношении России экономическими санкциями. По словам местных представителей крупного предпринимательства, введенные ограничения против России лишь наносят ущерб местной промышленности.
По данным Oberösterreichische Nachrichten, в настоящее время многим австрийским компаниям приходится искать обходные пути. Из-за долгих и порой безрезультативных поисков бизнесмены несут большие финансовые потери.
Так, к примеру, фирма Greisinger, которая работает с Россией с 1990-х годов. Сама компания занимается мясом. Но из-за санкций всего лишь за один день объёмы продаж компании сократились с 13,5 миллиона евро до нуля.
Другая компания, которая занимается хлебом, решила так не рисковать. Чтобы не терять российского потребителя, фирма была вынуждена перенести производство в третьи страны. Таким образом она смогла экспортировать товары в Россию.
«На это мы потратили один миллион евро, - говорит глава компании Петер Аугендоплер. - Наша работа в России, продолжавшаяся 22 года, висела на волоске».
Такие трудности австрийские компании испытывают повсеместно. Но у многих нет денег на то, чтобы перенести свое производство ради сохранения рынка сбыта. Напомним, что ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликтом. Москва неоднократно опровергала все обвинения и говорила о том, что не является стороной конфликта.

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