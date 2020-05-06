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Германия рассекретила судьбу десятков тысяч советских военнопленных
06 мая 2020, 17:10 • 174 • Политика
Документы передадут российской стороне частями
Россия и Германия обменяются данными о гражданах СССР и ФРГ, угнанных в плен в годы Второй мировой войны. Первые 20 тыс. копий документов из Федерального архива Германии российская сторона получит 6 мая.
"Благодаря передаче документов появится возможность выяснить судьбы советских военнопленных, вернуть им имя и биографию. Позже будут переданы и другие документы", - сообщили РИА "Новости" в посольстве ФРГ в Москве.
По словам дипломатов, в архивах ФРГ хранятся миллионы личных документов советских солдат и офицеров, но многие из них дублируют друг друга, так как при переводе из одного места в другое часто заводилось новое личное дело. Все они будут проверены и переданы в РФ.
Главы МИД России и Германии осенью 2019 г. подписали соглашение, по которому стороны обязались передать друг другу документы, касающиеся военнопленных, интернированных и погибших на территории другой страны.
Ранее Минобороны РФ обнародовало документы, касающиеся солдат Красной армии, попавших в нацистский плен в Европе.
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