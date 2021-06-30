Германия раскрыла себя, комментируя закрытие Института Гёте в Белоруссии

Власти Белоруссии закрывают Институт им. Гёте. Германия, комментируя решение Минска, случайно раскрыла себя, заявив об истинных целях.

Министерство иностранных дел Германии выразило сожаление в связи с закрытием в Белоруссии Института им. Гёте - неправительственной организации, которая занимается популяризацией немецкого языка и культурным взаимодействием. Закрытой также оказалась Германская служба академических обменов.

В ведомстве отметили, что обе структуры создавали академические мосты между Германией, Европой и Белоруссией. Благодаря им несколько поколений белорусских академиков, деятелей культуры и "заинтересованных лиц" обменивались мнениями и опытом с немецкими коллегами. Теперь же Белоруссия якобы совершила первый шаг по самоизоляции.

При этом МИД Германии, рассуждая о культурных связях с Минском, неожиданно перевёл тему на поддержку белорусских протестов, словно Институт Гёте занимался не только популяризацией немецкого языка.

Германия и ЕС встают на сторону белорусского народа и поддерживают его усилия по соблюдению политических прав. Мы снова призываем белорусские власти откликнуться на законные требования протестного движения, - говорится в сообщении.

Напомним, что большинство стран ЕС поддерживают белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, которая проиграла на выборах 2020 года, и проводят с ней официальные встречи, словно с президентом.