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Германия раскрыла себя, комментируя закрытие Института Гёте в Белоруссии
30 июня 2021, 22:25 • 127 • Политика
Власти Белоруссии закрывают Институт им. Гёте. Германия, комментируя решение Минска, случайно раскрыла себя, заявив об истинных целях.
Министерство иностранных дел Германии выразило сожаление в связи с закрытием в Белоруссии Института им. Гёте - неправительственной организации, которая занимается популяризацией немецкого языка и культурным взаимодействием. Закрытой также оказалась Германская служба академических обменов.
В ведомстве отметили, что обе структуры создавали академические мосты между Германией, Европой и Белоруссией. Благодаря им несколько поколений белорусских академиков, деятелей культуры и "заинтересованных лиц" обменивались мнениями и опытом с немецкими коллегами. Теперь же Белоруссия якобы совершила первый шаг по самоизоляции.
При этом МИД Германии, рассуждая о культурных связях с Минском, неожиданно перевёл тему на поддержку белорусских протестов, словно Институт Гёте занимался не только популяризацией немецкого языка.
Напомним, что большинство стран ЕС поддерживают белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, которая проиграла на выборах 2020 года, и проводят с ней официальные встречи, словно с президентом.
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