Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Главная / Политика

Германия прокомментировала призыв Европарламента остановить "Северный поток-2"

22 января 2021, 20:25  •  273 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Берлин остается непреклонным в вопросе реализации проекта
Правительство Германии приняло к сведению вчерашнюю резолюцию Европарламента, в которой депутаты призвали Старый Свет остановить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за ареста в Москве оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель вчера высказалась по этой теме, мне к этому нечего добавить, – сказал он.
Зайберт обратил внимание, что глава правительства в очередной раз подвергла критике "неуместные" санкции США в отношении газового проекта. Канцлер подчеркнула, что ее позиция по "СП-2" абсолютно не изменилась. Одновременно Меркель выразила готовность вести переговоры с новой администрацией пришедшего в Белый дом 46-го президента Джо Байдена по спору вокруг российской трубы, передает РИА "Новости".
Вчера же весьма осторожно насчет возможности полной остановки проекта высказался глава МИД ФРГ Хайко Маас . По его словам, еще до конца в данном вопросе ничего неизвестно. Он также питает надежды на прямой диалог с Вашингтоном.
Ранее в пятницу, 22 января, стало известно об активности участвующих в укладке труб судов на Балтике. В частности в датскую зону достройки "Северного потока-2" направилась санкционная "Фортуна".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



273
Источник
Похожие новости
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
22 января 2021, 15:50
Русским подкинули американскую "свинью": "Это война"
22 января 2021, 01:10
"Бог есть?", "Чей Крым?": Новым депутатам Госдумы предстоит народный отбор
22 января 2021, 10:20
В Екатеринбурге вычислили и прогнали американского шпиона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
20 января 2021, 09:45
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговорах
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
18 января 2021, 22:55
ВСУ напуганы: Украинскую армию призвали объявить войну России
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.