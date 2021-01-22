Германия прокомментировала призыв Европарламента остановить "Северный поток-2"

Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com

Берлин остается непреклонным в вопросе реализации проекта

Правительство Германии приняло к сведению вчерашнюю резолюцию Европарламента, в которой депутаты призвали Старый Свет остановить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за ареста в Москве оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель вчера высказалась по этой теме, мне к этому нечего добавить, – сказал он.

Зайберт обратил внимание, что глава правительства в очередной раз подвергла критике "неуместные" санкции США в отношении газового проекта. Канцлер подчеркнула, что ее позиция по "СП-2" абсолютно не изменилась. Одновременно Меркель выразила готовность вести переговоры с новой администрацией пришедшего в Белый дом 46-го президента Джо Байдена по спору вокруг российской трубы, передает РИА "Новости".

Вчера же весьма осторожно насчет возможности полной остановки проекта высказался глава МИД ФРГ Хайко Маас . По его словам, еще до конца в данном вопросе ничего неизвестно. Он также питает надежды на прямой диалог с Вашингтоном.

Ранее в пятницу, 22 января, стало известно об активности участвующих в укладке труб судов на Балтике. В частности в датскую зону достройки "Северного потока-2" направилась санкционная "Фортуна".

