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Германия призвала все страны Евросоюза криминализовать отрицание холокоста

27 января 2020, 10:54  •  163 • Политика
Глава МИД Германии Хайко Маас обратился к странам Европы с призывом объединить усилия в борьбе с антисемитизмом. Кроме того, дипломат призвал выработать общий план действий, просветительской работы и криминализации отрицания холокоста.
Как сообщает "Парламентская газета", немецкий дипломат пообещал продолжить работу над тем, чтобы все государства Евросоюза криминализировали отрицание холокоста. Он сказал, что сегодня во всём мире наблюдаются попытки извратить факты о холокосте и распространять ложь, чему требуется противодействовать.
"С этой целью мы запустим в этом году международную сеть экспертов от всех стран-членов ЕС, которые разработают контрстратегии, - глобальную рабочую группу против отрицания холокоста", - сообщается в статье Мааса в издании Spiegel.
Также глава МИД Германии указал на то, что треть молодых европейцев плохо информирована о холокосте. "Федеральный центр по политическому образованию должен сплотить усилия с европейскими партнерами для разработки совместных рекомендаций по информированию о холокосте", - резюмировал Маас.

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