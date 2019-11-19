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Германия призвала сохранить транзит газа через Украину

19 ноября 2019, 18:39  •  108 • Украина
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в ходе брифинга в Киеве.
 
Reuters
 

«Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года», — сказал он.

18 ноября в «Газпроме» заявили, что направили «Нафтогазу» предложение о продлении или заключении нового контракта по транзиту газа. Обязательным условием назывался взаимный отказ от претензий сторон в судах. 

В украинской компании подтвердили получение предложения и пообещали, что в ближайшее время будет представлен конструктивный ответ.

Позднее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» неприемлемо. 

Подробнее — в материале RT.

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