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Германия призвала сохранить транзит газа через Украину
19 ноября 2019, 18:39 • 108 • Украина
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в ходе брифинга в Киеве.
Reuters
«Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года», — сказал он.
18 ноября в «Газпроме» заявили, что направили «Нафтогазу» предложение о продлении или заключении нового контракта по транзиту газа. Обязательным условием назывался взаимный отказ от претензий сторон в судах.
В украинской компании подтвердили получение предложения и пообещали, что в ближайшее время будет представлен конструктивный ответ.
Позднее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» неприемлемо.
Подробнее — в материале RT.
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