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Германия призналась в негласных переговорах с США о России: "Предпримем меры"

01 декабря 2021, 08:20  •  228 • Политика
В МИД Германии признались о переговорах с США о России, которые ранее не афишировались публично. В ведомстве уточнили, при каких условиях готовы принять меры в отношении нашей страны.
Германия поддерживает постоянные контакты с США по вопросу введения ограничительных мер против России в случае использования энергетики в качестве оружия. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД ФРГ, объяснив его соблюдением обязательств, изложенных в совместной декларации.
"Если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия, мы предпримем соответствующие меры вместе с нашими европейскими партнёрами", - сказано в сообщении.
При этом, по словам депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффена Котре, его страна пытается отстоять независимость перед США, поскольку "Северный поток - 2" находится в сфере интересов ФРГ, передаёт газета "Известия".

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