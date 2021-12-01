|
Германия призналась в негласных переговорах с США о России: "Предпримем меры"
01 декабря 2021, 08:20 • 228 • Политика
В МИД Германии признались о переговорах с США о России, которые ранее не афишировались публично. В ведомстве уточнили, при каких условиях готовы принять меры в отношении нашей страны.
Германия поддерживает постоянные контакты с США по вопросу введения ограничительных мер против России в случае использования энергетики в качестве оружия. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД ФРГ, объяснив его соблюдением обязательств, изложенных в совместной декларации.
"Если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия, мы предпримем соответствующие меры вместе с нашими европейскими партнёрами", - сказано в сообщении.
При этом, по словам депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффена Котре, его страна пытается отстоять независимость перед США, поскольку "Северный поток - 2" находится в сфере интересов ФРГ, передаёт газета "Известия".
Подпишитесь на нас
228
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 ноября 2021, 00:15
|
27 ноября 2021, 05:45
|
27 ноября 2021, 20:55
|
27 ноября 2021, 08:40
|
28 ноября 2021, 09:10
|
29 ноября 2021, 14:20
|
29 ноября 2021, 03:15