Как считает немецкий политолог Александр Рар, Германия прислушивается к Украине, поэтому племянник журналиста Дмитрия Киселева и был осужден за участие в боевых действиях в Донбассе.

Мюнхенский суд приговорил Сергея Киселева, принимавшего участие в боевых действиях Донбасса, к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Речь идет о племяннике телеведущего Дмитрия Киселева, о котором тот рассказывал в интервью журналисту Юрию Дудю.

По данным правоохранительных органов ФРГ, Сергей Киселев принимал участие в подготовке тяжкого преступления, которое является угрозой госбезопасности, а также подозревался в незаконном хранении оружия. Сам мужчина признал вину, однако настаивал, что никого не убивал.

Как заявил Царьграду немецкий политолог Александр Рар, при рассмотрении подобных дел суд ФРГ учитывает украинское законодательство. Поэтому санкционированные Киевом бригады иностранцев действуют легально.

Однако сражающихся на стороне ДНР и ЛНР ополченцев украинская сторона воспринимает как террористов.

"Мне кажется, тут Германия прислушивается к украинскому законодательству. И это нужно учитывать. Украина сейчас бежит в Европейский союз и подписала ассоциацию. Я не юрист, но нужно на это внимательно посмотреть, что действительно приравнивается украинское законодательство к европейскому и открывает возможность для украинцев все эти вещи и заводить против тех, кто воюет на другой стороне", - пояснил эксперт.

При этом у Берлина есть огромная проблема, связанная с сотнями воевавших на стороне запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" немецких граждан. Вашингтон требует от стран Европы забрать к себе таких людей и привлечь к суду. Однако доказать их вину довольно сложно.

"Мы тут вступаем в новое правовое поле", - подчеркнул он.