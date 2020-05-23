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Германия превратилась в ядерную "полуколонию" США. На очереди Польша?

23 мая 2020, 20:55  •  92 • Политика
Как считает политолог Владимир Брутер, Германия превратилась в "полуколонию" США, на территории которой размещается американский ядерный арсенал. При этом в случае необходимости может быть рассмотрен вариант по переброске оружия в Польшу.
Власти Германии не могут оказать сопротивление США, которые заинтересованы в размещении ядерного орудия на территории Европы. Об этом "ПолитЭксперту" заявил политолог Владимир Брутер.
Ранее ряд депутатов Бундестага потребовали от американцев вывезти ядерное оружие с территории ФРГ. Однако их осадил глава Нацразведки Соединённых Штатов Ричард Гренелл. Он утверждает, что боеголовки якобы являются гарантией мира в Европе.
Как пояснил Брутер, американцев не интересует мнение немецкого общества. Вашингтон воспринимает Германию в качестве "полуколонии", полностью зависящей от американской концепции безопасности. Впрочем, у США есть и запасной вариант - перебросить ракеты в Польшу, вплотную к границам России.
"Но, по-моему, на сегодняшний момент это ещё не актуально, и никаких решений не принято. Такой вариант проговаривается исключительно с концептуальной точки зрения", - добавил эксперт, допустив новые сюрпризы от Белого дома в случае переизбрания президента Дональда Трампа на второй срок.
В этой ситуации немецкие элиты не могут занять твёрдую позицию и обосновать свои требования по хранению ядерного арсенала. Подобное положение сложилось по итогам Второй мировой войны.
Этой весной стало известно о том, что американские специалисты модернизировали ядерные боеголовки типа B61, которые расположены на территории ФРГ. Работы были проведены осенью 2019 года: 20 боеголовок тайно переправили в США, где на них обновили софт.
Немецкие парламентарии ещё 10 лет назад потребовали вывезти с территории страны американские бомбы. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, проблема заключается в том, что Германия до сих пор фактически оккупирована.
"Никто не будет ничего отсюда вывозить. Надо молиться, чтобы войска хотя бы оставались там, где есть, - на складах", - объяснил он телеканалу "360".
Как считает депутат Государственной Думы Александр Шерин, американцы пытаются приучить себя и остальных к мысли о том, что уничтожение столицы того или иного государства является нормальным явлением. Это лишь демонстрирует уровень самоуверенности США и их извращённое восприятие окружающего мира.
"Они воспринимают мир как сборище насекомых, а они как бы такие юные натуралисты, наблюдающие за муравейником. Поэтому нам надо чётко понимать, с кем мы имеем дело", - пояснил Шерин в интервью РИА ФАН.
Именно поэтому России необходимо работать над развитием и усилением своей экономики, что позволит содержать оснащённую армию и остудить пыл оппонентов, которые занимаются "моделированием". Депутат также иронично предложил просчитать последствия ядерного удара и по США.

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