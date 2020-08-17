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Германия пойдет в ООН отстаивать "Северный поток - 2"

17 августа 2020, 10:40  •  58 • Политика
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
Санкции США оспорят на международном уровне
Европейские законодатели намерены отстаивать суверенное право государств самостоятельно решать вопросы энергообеспечения. Об этом заявил председатель комитета парламента ФРГ по энергетике Клаус Эрнст. Он подчеркнул, что депутаты бундестага готовы обратиться в ООН в связи с мерами США против "Северного потока – 2".
Планы США ввести санкции в отношении участников газового проекта противоречат "любым разумным отношениям" не только между союзниками, но и государствами в целом. Поскольку одна страна не имеет права указывать другой стране или объединению стран, как обеспечивать энергобезопасность, указал Эрнст.
"Это нарушение – так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций", – приводит RT слова Эрнста.
Немецкие депутаты намерены поднять этот вопрос на уровне ООН. Более того, Эрнст не исключит, что следующим шагом Германии станет жалоба в международный суд.
Сенат США 23 июля одобрил новый оборонный бюджет, в котором предусмотрены меры против "Северного потока – 2". В частности, предполагается ввести рестрикции в отношении иностранных компаний, имеющих отношение к строительству экспортного газопровода, пишет "Вечерняя Москва".
В середине августа в Евросоюзе подготовили коллективный протест по поводу санкционного давления США на "Северный поток – 2". Документ поддержали 24 страны ЕС. По мнению аналитиков, Вашингтон переступил черту, когда решил угрожать не только частным компаниям, но и целым государствам. Поэтому протест Брюсселя выглядит очень серьезно.
При этом в Германии убеждены, что газопровод будет достроен вопреки мерам США. В настоящее время осталось проложить небольшой участок труб по дну Балтийского моря в районе Дании. Все разрешения уже получены.

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