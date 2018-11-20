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Германия потребовала от Украины закрыть «Миротворец» после того, как туда попал Шредер

20 ноября 2018, 04:24  •  35 • Политика
Министерство иностранных дел Германии потребовало от государственных властей Украины поспособствовать скорейшему закрытию информационного ресурса «Миротворец». Отметим, что ранее в черные списки данного сайта было внесено имя экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
В МИД Германии заявили, что самым решительным образом осуждают публикацию «Миротворцем» списка лиц, якобы враждебно настроенных по отношению к постмайданной Украине. При этом, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Кристоф Бургер, свою позицию по данному вопросу Германия доносила до Украины и раньше.
«Мы решительно осуждаем этот список... Мы настаиваем на том, чтобы украинское правительство поспособствовало закрытию этого сайта», - отметил дипломат.
Что касается канцлера Шредера, то его имя появилось в списках «Миротворца» 11 ноября. При этом отставного политика обвинили в ведении «антиукраинской пропаганды», «манипуляции общественно значимой информацией», оправдании «оккупации Крыма» и даже в посягательстве на территориальную целостность Незалежной.

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