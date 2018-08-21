Германия потребовала от украинцев реформы национальной системы ГТС

Германия заявила о необходимости сохранить транзит газа через Украину, однако, уточнили в Берлине, для этого Киев должен реформировать газотранспортную систему.

Украине необходимо реформировать газотранспортную систему. Об этом заявил представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, реформа национальной системы для транспортировки газа необходима, чтобы страна сохранила за собой роль поставщика голубого топлива.

Как заявил Зайберт, Украина должна сделать шаг вперед по реформированию газотранспортной системы. Это важно для создания рамочных условий для долгосрочного транзита, уточнил он.

Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер обметил, что уровень поставок через территорию Незалежной должен сохраниться на уровне 30-40 млрд кубометров после ввода в строй «Северного потока - 2».

Напомним, что газовый вопрос также обсуждался на переговорах президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе встречи российский лидер заявил, что транзит газа через Украину в случае его сохранения должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова.