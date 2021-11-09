Германия потребовала от Еврокомиссии разобраться с мигрантами на границе

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Берлин призвал оказывать Варшаве публичную поддержку

Германия и Польша не могут самостоятельно урегулировать ситуацию с наплывом мигрантов на границах ЕС. Для решения проблемы требуется помощь всего Европейского союза, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Глава МВД сообщил, что все члены Евросоюза должны оказать Варшаве помощь в обеспечении безопасности на внешних границах – эта проблема входит в компетенцию Еврокомиссии.

"Я призываю их принять меры", – заявил глава министерства внутренних дел ФРГ, указав, что Берлин с Варшавой не могут справиться с миграционным кризисом "в одиночку".

Зеехофер отметил, что польские власти пока что не отреагировали на ситуацию у границ должным образом. Министр призвал оказывать политическому руководству восточноевропейской страны публичную поддержку, так как немецкое правительство, по его словам, не может выступать с критикой в адрес Варшавы за защиту внешних границ "допустимыми средствами".

До этого в польских спецслужбах заявили, что Минск якобы готовит масштабную переброску нелегалов на территорию Польши – пресс-служба министра-координатора силовых структур распространила видеозапись с группой мигрантов, следующих по дороге. 8 ноября нелегалы совершили попытку прорваться через заграждения, пограничники в ответ применили слезоточивый газ. Польская погранслужба обвинила правоохранительные органы Белорусии в отводе мигрантов в сторону зеленой границы вместо пропускного пункта.

Днем ранее сообщалось, что на польско-белорусской границе раздались выстрелы. Белорусская сторона сообщила, что они доносились с польской границы.