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Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ

27 октября 2018, 08:24  •  111 • В мире
Независимый финансовый аналитик Том Луонго уверен, что разрешение Ангелы Меркель на строительство терминала СПГ лишь политическая уступка давнему союзнику - Вашингтону.
«Северный поток - 2» и блеф Трампа обеспечили России победу в газовой войне. В этом убежден независимый финансовый аналитик Том Луонго. Он отметил, что планы Европы и США, разыгравших украинский сценарий, не оправдались.
Если европейцы намеревались завладеть украинскими трубопроводами, а американцы имели виды на порт Севастополя, то Россия обыграла их всех. Именно поэтому сейчас любые попытки России вызывают санкции.
Аналитик отмечает, что на фоне падения внутреннего производства в Европе будет расти спрос на газ. СПГ не сможет стать заменой. Поэтому, указывает он, европейцам следует подумать действительно о строительстве не «Северного потока - 2», а уже «Северного потока - 3».
При этом Германия, которая решилась софинансировать строительство терминала для американского сжиженного природного газа, лишь сделала политическую уступку США.
Никакие американские, катарские или даже российские поставки СПГ не смогут обеспечить требуемые объемы, передает слова Луонго РИА ФАН.
«Воинственность Трампа в отношении России, стремление ослабить рубль при повышении цен на нефть и газ лишь увеличивает ценовое расхождение между российским и американским газом. Однако победителями в конечном итоге окажутся Россия и Иран, которые использовали блеф Трампа, американские санкции, протекционизм и торговые войны как инструмент для того, чтобы заставить Германию перейти на их сторону», - указал эксперт.

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