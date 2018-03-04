Германия после политического кризиса: расколотая СДПГ и вялые христианские демократы

Спустя 161 день после выборов в Германии, наконец, снят последний барьер перед формированием нового правительственного кабинета: по итогам письменного голосования 66% членов Социал-демократической партии (СДПГ) проголосовали за участие своей партии в коалиции с христианскими демократами. Ангела Меркель в своём "Твиттере" поздравила будущих партнёров по коалиции с этим результатом. Заместитель Меркель по партийной линии, зампредседателя ХДС Юлия Клёкнер, присоединилась к поздравлениям, назвав принятое решение единственно правильным и ответственным. Из-за рубежа первые поздравления пришли из Еврокомиссии – от комиссара по экономике и финансовым делам француза Пьера Московичи и из Франции от министра финансов Бруно Ле Мера.

С облегчением воспринял новость о предстоящем формировании правительства немецкий бизнес. «Наконец-то начнется работа правительства», – говорит глава Федерального союза немецкой промышленности.

Парламентская оппозиция не единодушна. Лидер либералов Кристиан Линднер (сорвавший образование коалиции «ямайка») сообщил, что его партия радуется предстоящей работе. Зелёные в качестве приоритетов своей работы назвали климатическую политику и социальные аспекты – помощь семьям с детьми и вопросы ухода за пожилыми людьми. Левая партия настроена скептически: «Расколотая СДПГ и вялые христианские демократы» возвращаются в правительственные кресла. Ещё более критически комментирует предстоящее формирование большой коалиции «Альтернатива для Германии»: «Расплата наступит самое позднее в 2021 году. До того момента мы, как сильнейшая оппозиционная партия, будем бороться за разумную политику в интересах граждан».

СДПГ пока не представила своего списка кандидатов на 6 министерских постов, полагающихся ей по коалиционную договору с ХДС и ХСС. В прессе циркулируют слухи о возможной замене министра иностранных дел: потенциальным кандидатом называют, к примеру, Хайко Мааса (в прошлом правительстве министр юстиции, представляет правое крыло СДПГ). Согласно последним опросам общественного мнения, нынешний министр иностранных дел Зигмар Габриэль по популярности обгоняет Ангелу Меркель. Однако, судя по публикациям СМИ, Габриэлю вменяют в вину «излишнюю» лояльность к России и благожелательное отношение к проекту «Северный поток-2».