Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Мосгордумы принес извинения Собчак за инцидент с действиями стажера парлам...
«Господа, мы – предатели…» Молдову стирают с карты мира
Леша Рыбка и чудовищная коррупция
Польша начала бороться с нарушителями закона о Холокосте: Подан первый иск
Главная / В мире

Германия после политического кризиса: расколотая СДПГ и вялые христианские демократы

04 марта 2018, 21:09  •  161 • В мире
Спустя 161 день после выборов в Германии, наконец, снят последний барьер перед формированием нового правительственного кабинета: по итогам письменного голосования 66% членов Социал-демократической партии (СДПГ) проголосовали за участие своей партии в коалиции с христианскими демократами. Ангела Меркель в своём "Твиттере" поздравила будущих партнёров по коалиции с этим результатом. Заместитель Меркель по партийной линии, зампредседателя ХДС Юлия Клёкнер, присоединилась к поздравлениям, назвав принятое решение единственно правильным и ответственным. Из-за рубежа первые поздравления пришли из Еврокомиссии – от комиссара по экономике и финансовым делам француза Пьера Московичи и из Франции от министра финансов Бруно Ле Мера.
С облегчением воспринял новость о предстоящем формировании правительства немецкий бизнес. «Наконец-то начнется работа правительства», – говорит глава Федерального союза немецкой промышленности.
Парламентская оппозиция не единодушна. Лидер либералов Кристиан Линднер (сорвавший образование коалиции «ямайка») сообщил, что его партия радуется предстоящей работе. Зелёные в качестве приоритетов своей работы назвали климатическую политику и социальные аспекты – помощь семьям с детьми и вопросы ухода за пожилыми людьми. Левая партия настроена скептически: «Расколотая СДПГ и вялые христианские демократы» возвращаются в правительственные кресла. Ещё более критически комментирует предстоящее формирование большой коалиции «Альтернатива для Германии»: «Расплата наступит самое позднее в 2021 году. До того момента мы, как сильнейшая оппозиционная партия, будем бороться за разумную политику в интересах граждан».
СДПГ пока не представила своего списка кандидатов на 6 министерских постов, полагающихся ей по коалиционную договору с ХДС и ХСС. В прессе циркулируют слухи о возможной замене министра иностранных дел: потенциальным кандидатом называют, к примеру, Хайко Мааса (в прошлом правительстве министр юстиции, представляет правое крыло СДПГ). Согласно последним опросам общественного мнения, нынешний министр иностранных дел Зигмар Габриэль по популярности обгоняет Ангелу Меркель. Однако, судя по публикациям СМИ, Габриэлю вменяют в вину «излишнюю» лояльность к России и благожелательное отношение к проекту «Северный поток-2».
Соб. корр. ФСК

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

161
Источник
Похожие новости
05 марта 2018, 06:54
Золотой и прекрасный: Самые неожиданные фильмы, удостоенные премии "Оскар"
05 марта 2018, 06:54
Правоцентристы во главе с Берлускони выходят в лидеры на выборах в Италии
05 марта 2018, 06:54
"Дюнкерк" получил сразу 2 "Оскара" за лучший звук

Загрузка...
05 марта 2018, 03:24
«Послание Путина сыграло свою роль»: что стоит за словами Трампа о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном
04 марта 2018, 20:54
Третий — не лишний: Китай может узаконить многодетность
05 марта 2018, 00:09
Элементы высоких технологий: как мировые державы борются за рынок редкоземельных металлов
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
05 марта 2018, 03:24
В «Нафтогазе» заявили, что закупки газа в Европе оказались в 4 раза дороже, чем у «Га...
05 марта 2018, 03:24
«Послание Путина сыграло свою роль»: что стоит за словами Трампа о готовности к перег...
05 марта 2018, 00:09
Элементы высоких технологий: как мировые державы борются за рынок редкоземельных мета...
05 марта 2018, 00:24
Трамп и Мэй: Путин должен уговорить Асада не трогать боевиков
05 марта 2018, 02:12
Леша Рыбка и чудовищная коррупция
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 февраля 2018, 18:54
Последний бой "Щелкуна": Нацбатальон "Айдар" лишился еще одного карателя-снайпера
04 марта 2018, 01:39
Порошенко отрёкся от Креста
03 марта 2018, 19:09
Ефремов изобразит Путина алкоголиком в американском русофобском сериале
02 марта 2018, 10:39
Армагеддон 2018 года: скоро на всей планете
01 марта 2018, 13:24
Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео
01 марта 2018, 11:54
"Вы стерли Ракку с лица Земли, но вините во всем Москву" - Россия поставила на место США на Совбезе ООН
01 марта 2018, 21:39
"С Россией лучше не связываться" - в США серьезно отнеслись к обзору супероружия Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.