Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
В НАТО поставили России двойной ультиматум
Главная / Политика

Германия пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Дипломатию к бою!

18 декабря 2021, 14:35  •  236 • Политика
Германия откровенно пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что ставит на дипломатию в этом вопросе.
В частности, Линднер выступил против использования Западом проекта "Северный поток - 2" в качестве средства давления на Россию. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke. По его словам, в ситуации с газопроводом речь идёт не о политическом, но о правовом вопросе.
"Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейскому законодательству", - сказал он.
При этом министр, говоря об отсутствии политической составляющей в вопросе "Северного потока - 2", тут же напомнил об Украине. По его словам, власти Германии делают ставку на дипломатическое решение конфликта вокруг Украины, а не на эскалацию, в том числе посредством поставок вооружений Киеву.
"Мы должны не допустить эскалации. Поэтому я ставлю на дипломатию", - сказал он.
Отметим, что накануне аналогичные утверждения делал новый канцлер Германии Олаф Шольц. Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита ЕС он заявил, что дело касается проекта, "в который были вложены частные инвестиции". Да и реализация уже находится на той стадии, когда трубы-то уже проложены.
По словам Шольца, федеральное сетевое агентство ФРГ, мол, в своём решении политикой не руководствуется, а сама процедура согласования требует большого количества консультаций.
Но в то же время канцлер озвучил и вполне политический мотив, затронув тему транзита русского газа через Украину, увязав это с вопросом "целостности" страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



236
Источник
Похожие новости
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
18 декабря 2021, 01:10
Проявились подлинные "страны-изгои" - США и Украина
18 декабря 2021, 01:10
"Люди в депрессии, растёт протест": Радующемуся Силуанову дали совет о деньгах
18 декабря 2021, 01:10
"Объясним популярно". Что хочет сказать Западу Москва испытаниями "Цирконов"
18 декабря 2021, 10:30
Тайна возвращения Крыма "раскрыта". Без США и тут не обошлось?
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
18 декабря 2021, 01:10
Новому министру иностранных дел Германии придётся следить за языком
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоя...
18 декабря 2021, 01:10
Проявились подлинные "страны-изгои" - США и Украина
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
12 декабря 2021, 17:55
Американский комик сказал: "Без обид, Украина!". И обидел Украину
12 декабря 2021, 23:45
Мария Захарова раскрыла маскировку американских боевиков на Украине
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.