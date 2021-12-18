Германия пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Дипломатию к бою!

Германия откровенно пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что ставит на дипломатию в этом вопросе.

В частности, Линднер выступил против использования Западом проекта "Северный поток - 2" в качестве средства давления на Россию. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke. По его словам, в ситуации с газопроводом речь идёт не о политическом, но о правовом вопросе.

"Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейскому законодательству", - сказал он.

При этом министр, говоря об отсутствии политической составляющей в вопросе "Северного потока - 2", тут же напомнил об Украине. По его словам, власти Германии делают ставку на дипломатическое решение конфликта вокруг Украины, а не на эскалацию, в том числе посредством поставок вооружений Киеву.

"Мы должны не допустить эскалации. Поэтому я ставлю на дипломатию", - сказал он.

Отметим, что накануне аналогичные утверждения делал новый канцлер Германии Олаф Шольц. Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита ЕС он заявил, что дело касается проекта, "в который были вложены частные инвестиции". Да и реализация уже находится на той стадии, когда трубы-то уже проложены.

По словам Шольца, федеральное сетевое агентство ФРГ, мол, в своём решении политикой не руководствуется, а сама процедура согласования требует большого количества консультаций.

Но в то же время канцлер озвучил и вполне политический мотив, затронув тему транзита русского газа через Украину, увязав это с вопросом "целостности" страны.