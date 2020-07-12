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Германия попросила ЕС ввести санкции против Москвы из-за атаки "российских хакеров"
12 июля 2020, 16:00 • 68 • Политика
Берлин обвиняет РФ в "нападении" на парламентариев федеративного собрания 2015 года
Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести антироссийские санкции, обвиняя Москву в кибератаке на Бундестаг пятилетней давности. В настоящее время решение не принято, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на DPA.
Отмечается, что ФРГ до сих пор придерживается версии о причастности российской стороны к инциденту. Весной местные правоохранительные органы выдали ордер на задержание россиянина Дмитрия Бадина, который предположительно занимал руководящую должность в совершении операции в 2015 году.
В случае одобрения решения страны Евросоюза впервые столкнутся с применением санкций за кибератаки.
Хакеры "напали" на Бундестаг в конце апреля 2015 года, когда депутатам собрания пришли письма со ссылкой на вредоносные ПО. В ходе инцидента были похищены различного рода данные в размере от 16 Гб. Канцлер Ангела Меркель заявляла, что у ФРГ имеются "серьезные доказательства" причастности Москвы. Конкретных данных о вине РФ в инциденте не приводится.
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