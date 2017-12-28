Германия подводит итоги первого года правления Трампа

Приближается завершение первого года правления президента США Дональда Трампа. Эту годовщину в Германии рассматривают с разных сторон, и одной из главных является состояние трансатлантических отношений. Общие настроения немецких политиков по поводу их упадка выразил член комитета по внешней политике бундестага ФРГ, заместитель руководителя фракции СДПГ Рольф Мютцених в статье «Конец трансатлантизма? Или тоска по жизни без Дональда Трампа».

Статья начинается очень критично. «С тех пор как в США избрали Дональда Трампа, кажется, что США переплюнули все самые плохие антиамериканские клише как ультралевых, так и ультраправых! После первого года под лозунгом «Америка прежде всего» даже самые ярые атлантисты в Европе не могут не замечать кризиса в трансатлантических отношениях. Но это и кризис, сотрясающий весь международный порядок в целом. Пора делать первые выводы. Какие опасения появились? Какие надежды исполнились, а какие разбились?»

Будучи заместителем руководителя фракции, Рольф Мютцених не может выступать в солидном издании как частное лицо. По сути дела, его публикация является заявкой на официальную позицию СДПГ, и эта позиция будет представлена во время переговоров с ХДС о создании коалиции. То есть социал-демократы снимают с себя обет молчания, которого они долго придерживались, и обрушиваются на США с критикой. Раньше такого за немцами не водилось.

Рольф Мютцених называет США государством без компаса и без внешней политики. «С избранием Дональда Трампа, – пишет он, – либеральный международный порядок, основанный на международном публичном праве и на идее равенства государств, нацеленный на то, чтобы сдерживать и ограничивать власть с помощью закона и регламентации, оказался под угрозой. Это ставит демократии (и не только европейские) перед мощнейшими вызовами. Они должны позаботиться о том, чтобы президент США не нанёс значительного ущерба либеральным нормам и институтам».

В то же время Мютцених признаёт, что для многих критиков США Трамп является не просто несчастным случаем, а логичным следствием многолетней политической слепоты, социальной несправедливости, высокомерия и самовлюблённости богатых. По крайней мере, с началом несправедливой войны в Ираке в 2003 г. американцы потеряли то, что Джозеф Най (Joseph Nye) называл «мягкой силой» и на чём основывалась притягательность США после Второй мировой войны.

Видный социал-демократ высказывает то, о чём раньше представители немецкого правящего класса избегали говорить вслух. Однако полностью отрешиться от идеи трансатлантизма Мютцених не может: «Соединённые Штаты, – говорит он, – больше не являются нашим самым надёжным, но всё ещё остаются нашим самым релевантным партнером. Как раз в вопросах политики безопасности Евросоюз остаётся нацеленным на дальнейшую тесную кооперацию с Вашингтоном. Но там, где американская политика направлена против наших интересов и ценностей, Европа должна выступать против. Это касается такой разнообразной тематики, как изменение климата, свободная торговля, иранское ядерное соглашение или северокорейский вопрос».

Деградация трансатлантической идеи повлекла появление в Европе инициативы РESCO (Permanent Structured Cooperation). Европейские члены НАТО видят в этой инициативе возможность консолидировать политику вооружений и частично выйти из-под контроля США. PESCO было основано 13 ноября 2017 года Советом министров обороны и иностранных дел ЕС. А в декабре уже были подписаны первые проекты, в том числе создание передвижного госпиталя, совместное обучение офицеров и др. Правда, инициатива эта далеко не первая. Такие попытки делались и раньше, но ни к чему конкретному не приводили. В армиях государств-членов ЕС существует большая разносортица в вооружениях. Например, в Европе насчитывается 17 различных типов танков, 29 видов фрегатов, 20 типов боевых самолетов, что сильно затрудняет военное планирование.

Появление PESCO – не сигнал к формированию нового военного союза. Это всего лишь попытка консолидации существующих европейских вооружённых сил, причём довольно слабая. Возможно, самым ощутимым результатом этого станет основание Европейского оборонительного фонда (EVF) для создания небольших боевых групп и использования их в кризисных районах; фонд этот с бюджетом в 500 миллионов евро должен появиться в 2019-2020 гг.

PESCO не позволяет надеяться на разрешение кризиса в отношениях между США и Европой. Поэтому европейские политики, не способные перешагнуть через фобию «русской угрозы» и констатирующие деградацию трансатлантизма, находятся, по мнению Рольфа Мютцениха, в одном из четырёх последовательных состояний, которые парапсихология обнаруживает у смертельно больных людей: нежелание поверить в смерть; отчаяние перед лицом смерти; депрессия, вызванная чувством неизбежности смерти; смирение в принятии смерти.

Увидеть радикальное обновление международной ситуации и утрату Соединёнными Штатами доминирующей роли в мировой политике эти политики не состоянии. Поэтому Мютцених и его партия приходят к банальному заключению: нужно пережить период правления Трампа и вернуться в «старые добрые времена», немного отреставрировав трансатлантический союз. Такая позиция сама по себе противоречива.

Тот же Мютцених пишет: «Даже убежденные атлантисты не могут отрицать, что главная политическая опасность для атлантических ценностей исходит не от Москвы или Пекина, а от Вашингтона. Эти ценности – не пустой звук, за которым прячется стремление США к мировому господству, а достижение, которое попало в опасность и которое надо спасти во времена после Трампа».

Однако стремление США к мировому господству выдумано не Трампом, просто при нём оно получило более гротескный вид. Об этом правящие круги ФРГ предпочитают не задумываться. Их по-прежнему влекут «старые добрые времена». Поэтому так пассивно ведёт себя Ангела Меркель, избегающая критики американской политики даже в самых нетерпимых случаях, например в ситуации, которую администрация Трампа создала вокруг Северной Кореи.

Вообще, блок ХДС/ХСС кажется не заинтересованным в том, что происходит на «атлантическом мосту». Скорее всего, за этим скрывается растерянность. Ведь базовые принципы, которых придерживается в своей внешней политике немецкая верхушка, исходят из кооперации с Вашингтоном. Вот только пока в США правит непредсказуемый Трамп, кооперация с Вашингтоном может стать неблагодарным делом.

Немецкие СМИ полны критических публикаций о Трампе и перепевами предсказаний о его будущем из американской прессы. При этом тональность верноподданности в них пока сохраняется. Разве что член руководства Левой партии Сара Вагенкнехт высказала новые представления о будущем Запада, в которых присутствует идея европейского оборонительного союза в сотрудничестве с Россией.

В целом же ближайшее будущее немецкой политики представляет унылую картину. В ФРГ будет сформирована правящая коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ, которая примется терпеливо ждать, пока сгинет наваждение Дональда Трампа. А социал-демократам будет позволено критиковать Вашингтон чуть более резко.