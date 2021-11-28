Германия передала США засекреченный документ о шагах против России в обмен на "Северный поток - 2"

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Берлин просит Вашингтон не вводить санкции против газовой магистрали

Правительство ФРГ обратилось к конгрессменам США с просьбой оставить "Северный поток – 2" в покое. В своем послании, которое американцам передало посольство Германии в Вашингтоне, немцы отметили, что санкции против проекта нанесут ущерб трансатлантическим отношениям и снизят доверие к США.

Как пишет агентство Axios, Германия попросила Конгресс США не мешать запуску "Северного потока – 2". В частном порядке американцам передали неофициальный документ по трубе. В нем Берлин указал, какие может предпринять на национальном уровне шаги против Москвы. Такие документы используются для обсуждения политиками различных вопросов так откровенно, как нельзя это делать публично.

Журналисты указывают, что документ классифицировали как "секретный". Шаги, которые предлагает Германия предпринять, – это "сильные" послания РФ, осуждающие ее поведение. А также приостановка будущих политических встреч, рассмотрение рестрикций в отношении будущих проектов России по ископаемому топливу, но не считая "СП-2".

На уровне ЕС Германия участвует в процессе размышлений о других ограничениях. Однако о каких именно мерах идет речь, немцы рассказывать не стали.

Берлин заверил Вашингтон, что труба не представляет для Киева угрозы, пока через Украину идет прокачка голубого топлива. Санкции против "Северного потока – 2" станут победой России, так как они лишь рассорят Запад, говорится в документе.

Однако в США заявили журналистам, что не выбирают между хорошими отношениями с Германией и защитой Украины. Издание указывает, что предложение немцев не удовлетворит противников проекта в Вашингтоне и Киев.

Ранее эксперт предположил, что немцы экстренно ищут способ запустить "Северный поток – 2" любым путем.