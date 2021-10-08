Германия отвергла санкции США по "Северному потоку - 2": "Препятствий нет"

Но в Берлине заявили о необходимости продолжать "конфиденциальные переговоры" со Штатами по поводу энергетической безопасности.

Кабмин ФРГ не видит препятствий для работы "Северного потока - 2", об этом он объявил в ответе на запрос партии "Альтернатива для Германии".

Как указывается в документе (цитата по "РИА Новости"), федеральное правительство "отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, что угрожают и наложены США в связи с Nord Stream 2". Но для предотвращения дальнейшего давления со стороны Штатов состоялись переговоры с американской стороной, по итогам которых было принято совместное заявление США и Германии "В поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". И, соответственно, все вопросы, резюмируют в Берлине, по поводу эксплуатации магистрального газопровода сняты.

Тем не менее "конфиденциальные переговоры" будут продолжены, отметили в правительстве ФРГ, поскольку США и Германия являются близкими партнёрами в сфере внешней политики и безопасности.

Строительство "Северного потока - 2", 1200-километровая труба которого проходит по дну Балтийского моря от Усть-Луги в Ленинградской области до Грайфсвальда, завершено. Две нитки газопровода способны перекачивать 55 млрд кубометров топлива в год. С 4 октября началось заполнение газом первой из них.