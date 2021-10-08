Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Владимир Путин. Послание Табаки
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

Германия отвергла санкции США по "Северному потоку - 2": "Препятствий нет"

08 октября 2021, 06:50  •  525 • Политика
Но в Берлине заявили о необходимости продолжать "конфиденциальные переговоры" со Штатами по поводу энергетической безопасности.
Кабмин ФРГ не видит препятствий для работы "Северного потока - 2", об этом он объявил в ответе на запрос партии "Альтернатива для Германии".
Как указывается в документе (цитата по "РИА Новости"), федеральное правительство "отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, что угрожают и наложены США в связи с Nord Stream 2". Но для предотвращения дальнейшего давления со стороны Штатов состоялись переговоры с американской стороной, по итогам которых было принято совместное заявление США и Германии "В поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". И, соответственно, все вопросы, резюмируют в Берлине, по поводу эксплуатации магистрального газопровода сняты.
Тем не менее "конфиденциальные переговоры" будут продолжены, отметили в правительстве ФРГ, поскольку США и Германия являются близкими партнёрами в сфере внешней политики и безопасности.
Строительство "Северного потока - 2", 1200-километровая труба которого проходит по дну Балтийского моря от Усть-Луги в Ленинградской области до Грайфсвальда, завершено. Две нитки газопровода способны перекачивать 55 млрд кубометров топлива в год. С 4 октября началось заполнение газом первой из них.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





525
Источник
Похожие новости
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
08 октября 2021, 06:50
Германия отвергла санкции США по "Северному потоку - 2": "Препятствий нет"
08 октября 2021, 01:00
Британские читатели: "Путин пообещал больше газа, но он при этом плохой?"
08 октября 2021, 01:00
Переговоры Путина и Лукашенко насторожили Европарламент
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2021, 01:55
Daily Express рассказали об "ужасающей ракете" России для Третьей мировой войны
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
05 октября 2021, 19:55
Русские в космосе. Провал США подтверждён историей
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
03 октября 2021, 18:20
Мария Захарова убавила пафос киевского режима: "Со свиным рылом в калашный ряд"
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.