«Германия откупается от своих проблем»: помогут ли договорённости ЕС по беженцам сохранить правящую коалицию ФРГ

Итоги саммита ЕС по проблеме беженцев можно считать ответом на требования главы МВД Германии, лидера Христианско-социального союза (ХСС) Хорста Зеехофера. Об этом по итогам встречи заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что в Брюсселе удалось достигнуть договорённостей с Грецией и Испанией. Теперь эти страны будут принимать обратно беженцев, переселившихся в другие европейские государства. RT узнал у экспертов, поможет ли изменение миграционной политики ЕС уладить разногласия между Меркель и Зеехофером, сохранив, таким образом, правящую коалицию в стране.

Итоги саммита ЕС, посвящённого проблеме беженцев, можно считать ответом на требования главы МВД Германии и лидера Христианско-социального союза (ХСС) Хорста Зеехофера. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По её мнению, общеевропейское решение, принятое для ограничения миграции, «более чем равноценно». Таким образом, она использовала слова Зеехофера, который пообещал, что «если будет найдено равноценное европейское решение, то односторонние национальные шаги будут не нужны».

Разделение ответственности

Так, среди договорённостей, принятых на саммите в Брюсселе, фигурируют новые правила приёма мигрантов, спасённых в акватории Средиземного моря, и реформирование Дублинских соглашений о распределении беженцев. В частности, теперь страны ЕС будут принимать беженцев на добровольной основе.

Помимо этого, Меркель подчеркнула, что удалось заключить соглашения с Грецией и Испанией по мигрантам, которые были внесены в базу данных Eurodaс этими странами.

«Греция и Испания заявили о готовности забирать назад тех, кто уже подал заявку в Eurodaс и прибыл на эту границу», — заявила она.

Позднее эту же информацию распространил кабмин ФРГ: «Греция и Испания готовы принимать обратно просителей убежища, которые в будущем будут зафиксированы немецкими властями на границе Австрии и Германии и данные о которых находятся в базе отпечатков пальцев Eurodaс и внесены в неё вышеуказанными государствами».

Таким образом, те, кто сдал свои отпечатки в указанных странах, уже не смогут претендовать на предоставление убежища в Германии.

Берлин проспонсирует

Вместе с тем ФРГ, как напомнил испанский премьер-министр Педро Санчес, взяла на себя обязательства не только «покрывать расходы на переправку мигрантов» обратно, но и «предоставить финансовую поддержку Испании как внешней границе ЕС».

Помимо этого, Берлин будет способствовать воссоединению семей мигрантов на своей территории, если кто-то из их членов оказался в Германии.

В связи с этим эксперты считают, что если Ангела Меркель и выполнила требования Хорста Зеехофера, то только частично.

«Меркель не выполнила ультиматум в полном смысле этого слова. Но она сделала всё, чтобы сохранить своё лицо и помочь Зеехоферу сохранить своё. Но это всё временно, так как проблема остаётся. Ведь одна половина немцев поддерживает политику «открытых дверей», а другая ею недовольна. Тех людей, которые хотят закрываться, в целом очень много. Сейчас Германия пока откупается от своих проблем, но как долго это сможет продлиться — большой вопрос», — пояснил RT немецкий политолог Александр Рар.

Поэтому, уверен он, повод для продолжения конфронтации между канцлером и главой ХСС всё равно сохраняется.

«Пока будет некоторое затишье в связи с тем, что ряд требований Зеехофера был всё же выполнен. Но через несколько недель всё может развернуться с новой силой. Тут дело даже не столько в личностях Зеехофера и Меркель, сколько в том, что проблема не решена. Этот миграционный кризис — самый большой кризис в Европе за последние десятилетия», — резюмировал политолог.

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Разлад в коалиции

Напомним, ранее министр внутренних дел Германии, лидер ХСС Хорст Зеехофер пошёл на прямой конфликт с канцлером Ангелой Меркель, заявив, что готов ужесточить миграционную политику без её санкции.

В частности, по его мнению, необходимо закрывать въезд в страну тем беженцам, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС. Помимо этого, считает он, процедура депортации должна быть упрощена.

Однако ведомство федерального канцлера выступает категорически против этих инициатив.

Несмотря на это, Зеехофер поставил перед Меркель ультиматум, согласно которому до 1 июля она должна достичь с европейскими партнёрами компромисса по вопросу решения миграционного кризиса. Если же договорённостей к этому сроку не будет, то он в обход канцлера издаст указ, согласно которому все мигранты, которые зарегистрированы в других государствах ЕС, будут высланы из страны.

Ангела Меркель на эти условия согласилась. При этом сомнение в том, что она в силах выполнить требования, выразили более 70% жителей Германии, о чём свидетельствовали данные опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения Civey.