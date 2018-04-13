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Германия отказывается принимать участие в возможном военном ударе США по Сирии

13 апреля 2018, 23:24  •  66 • Украина
Политическое руководство Германии высказалось по вопросу о возможном участии бундесвера в военной операции против Сирии. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном, которая прошла в Берлине 12 апреля, Ангела Меркель заявила: «Мы отслеживаем всё, что слышим от Соединённых Штатов и от Франции, – сегодня я разговаривала с французским президентом. Германия не будет участвовать в возможных – хочу ещё раз определенно указать, что решения пока не приняты, – военных акциях, но мы видим и поддерживаем все меры, которые демонстрируют, что это применение химического оружия было недопустимым».
В поддержку Меркель высказался вице-президент бундестага, социал-демократ Томас Опперман: «Наша ключевая компетенция состоит не в проведении военных ударов возмездия, а в сильной дипломатии, поиске баланса интересов, путей деэскалации конфликта». Прямая конфронтация «означала бы настоящую угрозу войны, а ее нужно избегать».
Между тем один из лидеров либеральной СвДП граф Александр Ламбсдорф (потомок остзейских дворян) резко раскритиковал канцлера за то, что своим отказом она нарушает пресловутую сплоченность; неправильно заранее отказываться от выполнения ещё не высказанной просьбы. Ламбсдорф считает, что Германия должна как минимум пообещать участие своих разведывательных самолётов и самолётов-заправщиков.
Напротив, один из лидеров немецкой Левой партии, президент фракции Европейские левые в Европарламенте Грегор Гизи не видит ни малейших оснований для военного вмешательства. Он считает, что в сложившейся ситуации Германия должна выступить в роли посредника между США и Россией.
Известный немецкий эксперт, бывший дипломат Вольфганг Ишингер, возглавляющий Мюнхенскую конференцию по безопасности, считает, что оснований для военной паники нет. Тот, кто говорит об опасности войны, ведёт дело к вербальной эскалации конфликта и обостряет необоснованные страхи, считает Ишингер.
Подавляющее большинство немцев тоже не приемлют военного удара США по Сирии – это следует из результатов последнего опроса общественного мнения. 58% опрошенных считают, что усиление военного вмешательства США и западных союзников приведёт скорее к обострению конфликта в Сирии, нежели к его разрешению, – противоположных взглядов придерживаются 7% опрошенных. 56% ожидают, что такое вмешательство приведёт к прямому военному столкновению США и России. Против возможного участия Германии в военной акции высказались 78% участников опроса.
Соб. корр. ФСК

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