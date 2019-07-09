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Германия отказалась "таскать каштаны из огня" для США в наземной операции в Сирии

09 июля 2019, 16:39  •  131 • Политика
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил об отказе Берлина участвовать в военных действиях в Сирии в составе международной коалиции США иначе, чем лишь силами авиации. По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, тем самым Германия показала, что не собирается "таскать каштаны из огня" для обеспечения интересов США в этом регионе.
"Как известно, наши наземные войска не имеют к этому отношения", - добавил Зайберт, уточнив, что после 31 октября Бундестаг будет принимать окончательное решение по поводу возможного продления мандата.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал ФРГ направить свои армейские подразделения в зону курдской оккупации в северо-восточные районы САР, частично заменив американских военных. Направлять в Сирию наземные подразделения Германия не намерена, подчеркнул он.
По мнению Шаповалова, таким способом Вашингтон хотел уменьшить свои потери в Сирии, сэкономив на ведении военных операций. Однако было ожидаемо, что ФРГ не пойдет у американцев на поводу, считает он.
"Сейчас, в период правления президента Дональда Трампа, США переходят в режим экономии. Глава Белого дома стремится сократить расходы, где это возможно, в том числе за счет своих союзников. Характерно размещение военной базы США в Польше за счет самой Варшавы. То же и в оккупированных районах Сирии. Трамп старается скинуть часть ресурсных трат на другие государства коалиции. Кроме того, зачем очередные американские солдаты будут погибать там, где вместо них могут быть убиты немецкие военные", - пояснил эксперт, слова которого цитирует ФАН.

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