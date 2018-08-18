Германия отказалась «прогибаться» под Трампа и останавливать «Северный поток - 2»

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила о том, что ее страна не намерена отказываться от соглашений с Россией по «Северному потоку - 2», даже если это не нравится президенту США Дональду Трампу.

Несмотря на мощное давление со стороны США и партнеров по Евросоюзу, Германия остается верной своему решению участвовать в строительстве российского газопровода «Северный поток - 2».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом позволил себе публично оскорбить ФРГ за участие в проекте, заявив, что страна намерена платить России миллиарды долларов за газ. При этом глава Белого дома даже позволил себе назвать Германию «заложницей» России. На что позже получил недвусмысленный ответ от немецкого канцлера Ангелы Меркель, заявившей о независимой политике и независимом принятии решений в ФРГ.

О том, что в Германии не собираются «прогибаться» под Трампа и продолжат работу по строительству «Северного потока - 2», заявила и глава Социал-демократической партии страны Андреа Налес.

Она особо подчеркнула, что Берлин «не может себе позволить» отказаться от соглашений по энергетическим поставкам с Россией «только потому, что американский президент не может с этим смириться».

Строительству «Северного потока - 2» противятся не только в Америке, чья заинтересованность в остановке проекта вполне понятна: ведь в этом случае США получают в лице России серьезного конкурента на энергетическом европейском рынке.

Палки в колеса вставляют и Украина, Польша и ряд прибалтийских государств, которые в последние годы активно проводят русофобскую политику и в абсолютно коммерческом проекте видят исключительно политический подтекст. Здесь уверяют, что с помощью «Северного потока - 2» Россия якобы намерена «диктовать Европе условия».

В интервью медиагруппе Funke Налес подчеркнула, что новый газопровод не сделает Германию зависимой от России. Хотя бы уже потому, что страна получает энергию от разных стран.

«Мы получаем энергопоставки от многих стран. Еще один газопровод не сделает нас зависимыми от России», - цитирует депутата РИА Новости.

Справка Царьграда

Проект «Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода через Балтику, способных поставлять 55 млрд кубометров голубого топлива в год. По проекту, новый газопровод должен пройти через несколько стран, включая Россию, Германию, Данию, Швецию и Финляндию. На данный момент лишь одна страна пока не дала свое «добро» на строительство - Дания. Однако, как указывают в компании Nord Stream 2 AG, проект предусматривает возможность проведения газопровода в обход этой страны.