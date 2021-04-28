Германия отказалась обсуждать идеи Зеленского об изменении "нормандского формата"

В правительстве Германии отреагировали на предложения президента Украины Владимира Зеленского изменить состав "нормандского формата" по Донбассу.

В Германии не стали комментировать предложения президента Украины Владимира Зеленского о создании нового формата переговоров по Донбассу.

Мы в принципе не оцениваем заявления, которые нам не представлены,

- заявил ТАСС в среду, 28 апреля, представитель правительства Германии.

Ранее украинский лидер заявил, что необходимо создание новой площадки переговоров по ситуации в Донбассе с участием "мощных игроков". Также Зеленский отметил, что Украина не отказывается от Минских соглашений, однако намерена отказаться от нескольких пунктов этого документа.

Украина недовольна пунктом Минским соглашений, который требует сначала выполнения политических условий, в том числе особого статуса ЛНР и ДНР, проведения выборов, после чего может произойти восстановление контроля над границей Донбасса и России.