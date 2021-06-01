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Германия отказала Зеленскому в поставках оружия
01 июня 2021, 19:50 • 141 • Политика
Глава МИД ФРГ Хайко Маас отказал Украине в поставках оружия и дал совет по решению конфликта.
Германия не намерена поставлять на Украину оружие, а рассчитывает на политический процесс урегулирования конфликта. Об этом заявил 1 июня глава МИД ФРГ Хайко Маас.
- заявил дипломат на пресс-конференции в Берлине.
Германия предлагает Украине использовать для решения конфликта "нормандский формат". Глава МИД ФРГ отметил, что Украина имеет право на самооборону и территориальную целостность, однако поддержка ФРГ будет только в рамках политического процесса.
Маас напомнил, что Германия оказала Украине помощь в размере 2 млрд евро, передаёт Интерфакс.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращался к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и просил помощи, в том числе оборонительным оружием.
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