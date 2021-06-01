Германия отказала Зеленскому в поставках оружия

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отказал Украине в поставках оружия и дал совет по решению конфликта.

Германия не намерена поставлять на Украину оружие, а рассчитывает на политический процесс урегулирования конфликта. Об этом заявил 1 июня глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Конфликт может быть решён только политическим путём... Поставки оружия этому не помогают,

- заявил дипломат на пресс-конференции в Берлине.

Германия предлагает Украине использовать для решения конфликта "нормандский формат". Глава МИД ФРГ отметил, что Украина имеет право на самооборону и территориальную целостность, однако поддержка ФРГ будет только в рамках политического процесса.

Маас напомнил, что Германия оказала Украине помощь в размере 2 млрд евро, передаёт Интерфакс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращался к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и просил помощи, в том числе оборонительным оружием.