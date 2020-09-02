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Германия отделила мух от котлет: Инцидент с Навальным не повлияет на "Северный поток - 2"

02 сентября 2020, 19:05  •  78 • Политика
Германия призвала отделять инцидент с Навальным от "Северного потока - 2". "Мы должны рассматривать одно и другое сепаратно", - подчеркнули в правительстве ФРГ.
Власти Германии рассматривают ситуацию с Алексеем Навальным и строительство "Северного потока - 2" как две отдельных сущности и не намерены увязывать одно с другим. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Мы должны рассматривать одно и другое сепаратно, - сказал он.
Речь идёт о спекуляциях отдельных СМИ по поводу того, что происшествие с Навальным может как-то повлиять на завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". В Берлине поспешили пресечь все подобные слухи.
Мы неоднократно поясняли здесь, что, по нашему мнению, "Северный поток - 2" должен быть достроен, это по сути экономический проект, в котором участвуют экономические представители из России и Европы, - сказал Ульрике Деммер.
Ранее с аналогичным заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Во время недавней пресс-конференции она подчеркнула, что "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на угрозы со стороны США.

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