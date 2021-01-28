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Германия отчиталась о деньгах на замороженных счетах россиян

28 января 2021, 11:10  •  145 • Политика
Фото: Arnulf Hettrich, via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Направленные на Москву экономические ограничения сыграли против европейцев
За все время действия санкций против РФ Германия заморозила активы и банковские счета россиян и российских компаний на сумму примерно 1,8 миллиона евро. Об этом отчиталось Министерство экономики и энергетики ФРГ. В бундестаге назвали такой эффект от санкций "плачевным".
По оценке немецкого экономического ведомства, за последние 6 лет страна лишилась миллиардов евро из-за вынужденного сокращения сотрудничества с РФ. Так, в 2014 г. торговый оборот между ФРГ и РФ составлял 67,7 млрд евро, но уже в 2016 г. снизился до 48 млрд евро.
При этом возместить потери деньгами российских физических и юридических лиц, попавших в черные списки ЕС, не получилось: слишком уж мизерные суммы. К примеру, в 2019 г. власти ФРГ "заморозили" российские активы на 337 тыс. евро, Италия – 148 тыс. евро, Ирландия – на 77 тыс. евро, Нидерланды – 819 евро. Эти суммы не сопоставимы с потерями, которые несет бизнес.
Эффект от антироссийских рестрикций "плачевен", поэтому партия "Альтернатива для Германии" выступает за их "полную и быструю" отмену, приводит РИА "Новости" слова депутата бундестага Антона Фризена. Он указал, что ущерб от антироссийских ограничений для немецкого бизнеса, на самом деле, еще больше. Эти меры уже привели к потере тысяч рабочих мест. Отмена санкций, по мнению Фризена, поможет экономике Германии восстановиться после коронавирусного кризиса.
Евросоюз объявил об экономических ограничениях против РФ в 2014 г. в связи с позицией по Украине. С тех пор эти меры регулярно продлеваются. Россия ввела ответные ограничения, в том числе эмбарго на ввоз продовольствия. В результате многие производители в Восточной Европе так и не нашли новые рынки сбыта.

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