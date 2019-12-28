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Германия оставила Украину без военной помощи: Глава МИД Незалежной побежал жаловаться СМИ

28 декабря 2019, 15:39  •  96 • Политика
Германия отказала Украине в военной помощи, пожаловался глава МИД Незалежной в интервью немецким журналистам. "Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена", - заявил он.
На Украине пожаловались, что Германия отклонила все просьбы о предоставлении военной помощи. Об отказе Берлина Киеву сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой медиагруппе RND.
Глава МИД Украины заявил, что Германия и ЕС очень многое сделали для его страны, но этого всё равно недостаточно. Киев ожидал военной поддержки от Берлина, но в ответ получил отказ, отметил министр.
"Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена", - посетовал он в интервью немецким журналистам.
Далее министр попытался надавить на жалость, вспомнив, что из-за конфликта в Донбассе за 5 лет погибло 13 тысяч человек, но при этом скромно умолчал, по чьей вине это произошло. Вместо этого он выразил надежду, что Германия всё-таки пересмотрит своё решение, так как "речь идёт о нашем выживании, Украины как нации".

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