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Германия осадила Россию из-за Навального

04 сентября 2020, 16:55  •  105 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Берлин предложил Москве изучить анализы активиста, собранные в РФ
Россия в состоянии сама получить данные по делу оппозиционера Алексея Навального, т.к. именно в РФ были взяты первоначальные пробы и другие материалы для расследования. С таким советом к Москве обратился официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в ходе сегодняшнего брифинга.
Немец подчеркнул, что в Германии не сомневается в результатах военной экспертизы, которая установила присутствие в организме ярого критика Кремля химическое вещество из группы "Новичок".
"Россия имеет информацию по этому нападению или может ее получить, не мы. В России есть многочисленные взятые пробы, изъятые предметы. Их следует теперь изучить. Мы ожидаем, что правительство даст пояснения по этому поводу", – цитирует Зайберта РИА "Новости".
В свою очередь, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что Берлин ведет переговоры о возможной совместной работе по якобы "отравлению" Навального с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Дипломату был задан вопрос, существует и необходимость повторной перепроверки анализов российского гражданина. На это Бургер заметил, что "сравнимых прецедентов не было, то, как может вестись совместная работа, является предметом переговоров".
Также в пятницу ситуацию вокруг нашего оппозиционера обсудили на срочном совете НАТО. По итогам его заседания глава альянса Йенс Столтенберг призвал Москву раскрыть ОЗХО все "секреты" "Новичка". Кроме того, норвежец заявил, что должны быть наказаны те, кто ответственен за это "нападение".
Между тем, как считает главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, исходя из анализов Навального, наши медики считают, что его состояние могло быть вызвано пятью причинами: диетами, алкоголем, стрессом, перегревом и даже пропуском завтрака. Он утверждает, что в организме оппозиционера не было никакого яда.

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