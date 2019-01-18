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Германия опровергла ложь Украины об "оккупации" Россией Керченского пролива

18 января 2019, 20:54  •  208 • Политика
В ходе визита в Москву глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Керченский пролив свободным для прохода любых судов. Ранее Киев обвинил Москву в "оккупации" пролива.
"Керченский пролив свободен", — отметил Маас во время своего визита в Москву. По его словам, которые цитирует Reuters, проход кораблей через пролив сейчас никак не ограничен, что подтверждают "все причастные".
Сегодня глава МИД Германии провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По результатам беседы министры выступили на пресс-конференции, во время которой Лавров рассказал, что Маас передал ему свои предложения по Керченскому проливу.
По его словам, власти ФРГ "упаковали" в документ просьбу, с которой обращалась перед этим к президенту России Владимиру Путину канцлер Германии Ангела Меркель. В документе предлагается позволить экспертам из ФРГ и Франции оценить в районе Керченского пролива свободу судоходства.
Лавров напомнил, что Меркель получила разрешение Путина, однако эксперты так и не приехали. Он объяснил, что документ, переданный сегодня, подразумевает "облачение всей этой ситуации в политическую процедуру", причем решения будет принимать Украина. В таком случае ситуация может повторить судьбу "нормандского формата", отметил Лавров.

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