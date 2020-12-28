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Германия определилась с позицией по "Северному потоку-2" после смены власти в США

28 декабря 2020, 14:30  •  62 • Политика
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
Желание Вашингтона диктовать шаги ЕС подрывает европейский суверенитет
Германия не отступится от газопровода "Северный поток-2" даже после прихода к власти в США нового президента Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
По словам дипломата, Германия и США находятся "на одной стороне поля" по важнейшим геополитическим вопросам. Но есть моменты, в которых позиции стран отличаются, например, строительство "Северного потока-2". Тут Берлин не намерен отступать, поскольку союзнические отношения не означают, что Европа "должна делать все так, как говорит Вашингтон".
"Федеральное правительство не изменит своей позиции по "Северному потоку-2",
– передает слова Мааса издание "Шпигель". Глава МИД ФРГ допустил, что в будущем возможны и другие принципиальные вопросы, по которым Германия будет отстаивать свою точку зрения, отличную от американской.
В США настаивают, что "Северный поток-2" представляет угрозу европейской независимости, поскольку увеличивает влияние России на ЕС. В Европе полагают, что американцы просто хотят расчистить рынок для своего сланцевого газа. При этом немецкий эксперт допустил, что после отставки Ангелы Меркель взгляды руководства ФРГ могут поменяться.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета, в котором предусмотрены новые санкции против "Северного потока-2".

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