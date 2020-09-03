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Германия официально ответила на обвинения Лукашенко
03 сентября 2020, 21:40 • 119 • Политика
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального. В Германии заявили, что утверждение белорусского лидера "является неправдой".
Немецкие власти прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о наличии доказательств фальсификации заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с Алексеем Навальным. Кабмин ФРГ утверждает, что белорусский лидер говорит неправду.
Речь идёт о словах Александра Лукашенко, сказанных во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Президент Белоруссии заявил, что его спецслужбы перехватили разговор между Берлином и Варшавой, в котором обсуждалась фальсификация "отравления" Навального ядом "Новичок".
Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила на пресс-конференции, что немецкие специалисты нашли в анализах российского оппозиционера яд из группы "Новичок". Глава ФРГ утверждает, что в этом не может быть сомнений.
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