Политолог Александр Сосновский показал в своём Telegram-канале забытый документ, согласно которому Германия обязалась построить "новый миропорядок".

Сосновский опубликовал в Telegram-канале скриншот "забытого" коалиционного договора правительства Германии (ХДС, ХСС, СДПГ), который объясняет роль Берлина в "мировой чехарде, затеянной США".

Политолог обратил внимание на одну фразу: Германия должна "участвовать в формировании нового мирового порядка".

"Иногда есть смысл внимательно перечитать документы четырёхлетней давности. Это страница 146-го Соглашения. Фактически коалиционное правительство обязалось играть в одной упряжке и строить "новый мир", - отметил Сосновский.