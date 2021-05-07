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Германия обязалась построить "новый миропорядок": Сосновский показал забытый документ
07 мая 2021, 05:40 • 36 • Политика
Политолог Александр Сосновский показал в своём Telegram-канале забытый документ, согласно которому Германия обязалась построить "новый миропорядок".
Сосновский опубликовал в Telegram-канале скриншот "забытого" коалиционного договора правительства Германии (ХДС, ХСС, СДПГ), который объясняет роль Берлина в "мировой чехарде, затеянной США".
Политолог обратил внимание на одну фразу: Германия должна "участвовать в формировании нового мирового порядка".
"Иногда есть смысл внимательно перечитать документы четырёхлетней давности. Это страница 146-го Соглашения. Фактически коалиционное правительство обязалось играть в одной упряжке и строить "новый мир", - отметил Сосновский.
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