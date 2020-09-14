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Германия объявила о результатах анализов Навального: Политолог парировал комичным фактом

14 сентября 2020, 14:20  •  309 • Политика
Германия объявила о результатах анализов блогера Алексея Навального. Политолог и журналист Александр Сосновский парировал комичным фактом.
В частности, по данным правительства Германии, три "независимые лаборатории" подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок". ОЗХО запустила процесс по проверке проб, взятых у блогера.
Как отметил Сосновский, комментируя заявление ФРГ, будет крайне комичным фактом, если все три "независимые лаборатории" "окажутся лабораториями из трёх институтов бундесвера". Об этом, в частности, журналист рассказывал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 10 сентября.
Напомним, что 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что немецкие военные специалисты нашли яд "Новичок" в анализах Навального. После этого Берлин потребовал от России объяснений, при этом не представив никаких данных и доказательств.

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