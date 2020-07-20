Германия объяснила значение России для Европы

Хайко Маас. Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com

Берлин призвал партнеров по ЕС создать единый фронт для противодействия напору Пекина и Вашингтону

Россия нужна Европе, поэтому с ней нужно вести диалог, но придерживаться твердой позиции в вопросах рестрикций. Об этом заявил сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе брифинга в Таллине по итогам встречи министров иностранных дел государств Балтии.

Трансляцию мероприятия вел "Фейсбук" дипведомства Эстонии.



"Отношения с Россией означают не только санкции и их продление. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать четким принципам", – цитирует РИА "Новости" немецкого министра.

Маас считает, что в Евросоюзе необходимо единство для достижения общей позиции во внешней политике, поскольку Китай и другие государства пытаются разделить европейцев, чтобы взаимодействовать со странами ЕС с каждой в отдельности. Глава немецкого дипведомства подчеркнул, что в Берлине хотели бы "создать единый фронт" для укрепления внешней политики Брюсселя, чтобы "стать равноправным партнером для Китая и США", а не быть мячом на игровом поле.

Он отметил, что сейчас Германия председательствует в Евросоюзе и планирует в конце августа провести конференцию министров иностранных дел сообщества по этой тематике.

Напомним, на прошлой неделе на фоне угроз Вашингтона ввести более жесткие санкции в отношении участников "Северного потока – 2" Маас подчеркнул, что российский газопровод не является политическим проектом, а исключительно экономическим, который нужен Европе. По его словам, Германия продолжит несмотря ни на что его строить.

