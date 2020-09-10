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Германия обманула Россию с материалами Навального в ОЗХО

10 сентября 2020, 23:15  •  110 • Политика
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Пока никаких данных в организацию не поступало
Заявления властей Германии о направлении материалов, связанных с якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок", в Организацию по запрещению химического оружия являются недостоверными и не соответствующими действительности. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО.
Как передает "Интерфакс", в международную организацию из Берлина ни 9 сентября, ни 10 сентября документов по Навальному не поступало. Данную информацию Москве подтвердили в техсекретариате ОЗХО.
"Единственное, что поступило из Берлина, это было известное письмо статс-секретаря Министерства иностранных дел М.Бергера от 03.09.20 г." – говорится в релизе российского постпредства.
Ранее сегодня постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин заявил, что если Германия в ситуации с россиянином захочет задействовать механизмы конвенции по запрету химического оружия, Россия готова к подобному "развороту", передает РИА "Новости".
Напомним, накануне официальный представитель бундесвера по вопросам медицинской службы Кристоф Цвилунг сообщил, что Минобороны направил результаты исследования проб Навального в МИД ФРГ, а тот их передал в ОЗХО. Что именно направили немецкие военные, не уточнялось.

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