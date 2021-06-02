Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России

В авиакомпании заявили, что раньше сложностей с данным направлением не возникало.

В ФРГ отказали в совершении двух рейсов компании S7. Представитель авиаперевозчика сообщил, что немецкая сторона не выдала разрешение на полёт.

При этом, указали в компании, раньше подобных трудностей не возникало. В S7 пообещали отдать деньги пассажирам несостоявшихся рейсов.

Как передаёт "РИА Новости", авиаперевозчик намерен в рабочем порядке решить возникшие проблемы.

Отметим, что ранее две европейские авиакомпании столкнулись с подобными сложностями при рейсах в Россию. Так, Air France и Austrian Airlines на минувшей неделе не могли получить разрешение от наших авиавластей.

Впоследствии ситуация разрешилась: Россия дало добро на полёт в обход территории Белоруссии. Напомним, что сложности возникли из-за ситуации с Минском, который ряд европейских стран решил наказать из-за нештатной посадки борта Ryanair.