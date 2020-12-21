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Германия назвала условие для новых санкций против России

21 декабря 2020, 18:25  •  81 • Политика
Фото:Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Власти ФРГ решили наказать РФ по другому инциденту
Берлин пока воздерживается от наложения на Москву новых санкций из-за якобы отравления оппозиционера Алексея Навального. Однако власти ФРГ сделают это после обвинительного приговора по делу об убийстве в Тиргартене, пишет издание Spiegel.
Очередные рестрикции Германии и Евросоюза коснутся России из-за ликвидации гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре Берлине 23 августа 2019 года.
"В правительственных кругах заявляют, что самое позднее по вынесении приговора в судебном процессе по делу об убийстве в Тиргартене нужно будет действовать вместе с партнерами по ЕС и ввести новые санкции", – говорится в статье.
Первая порция санкций в отношении РФ из-за "отравления" "Новичком" блогера была введена ЕС без всяких доказательств и суда еще в октябре.
Добавим о личности убитого в Берлине Хангошвили. Это бывший полевой командир чеченских сепаратистов, предполагаемый советник грузинских и украинских силовиков.

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